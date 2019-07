Firma om farlig insektgift og opsigelse: - Det er en ærgerlig situation

Se billedserie Flux Water har stoppet udledning af spildevand efter fund af farligt insektgift og leder i stedet efter kilden til forureningen, så de kan starte op igen. Men nu opsiger SK Forsyning deres lejemål. En ærgerlig situation for alle, mener salgsdirektør i Flux Water, der håber på, at virksomheden kan blive. Foto: Arne Svendsen

Slagelse - 16. juli 2019

Om senest seks måneder skal Flux Water i Slagelse være væk fra adressen Dalsvinget 7-9, hvor også Slagelse Renseanlæg holder til.

I hvert fald hvis man skal tro den opsigelse, som virksomheden, der modtager, renser og behandler industrielt spildevand, for nylig har modtaget fra SK Forsyning.

I juni blev der nemlig målt meget store koncentrationer af forbudt insektgift i spildevand udledt af netop Flux Water. Og det får nu SK Forsyning til at reagere.

- Vi kan ikke blande os i deres produktion. Men det, vi kan gøre, det er at sige, at de så ikke kan være på adressen mere, siger økonomidirektør Jan Østerskov, som over for Sjællandske bekræfter opsigelsen af lejemålet.

Flux Water, som lejer sig ind hos SK Forsyning, har ellers allerede af Slagelse Kommune fået et forbud mod at udlede spildevand, indtil kilden til forureningen er fundet og fjernet.

Forbuddet blev givet den 2. juli, efter de målte værdier af såkaldte neonikotinoider i spildevandet overskred de vejledende grænseværdier mellem 5.000 og 58.000 gange. En mængde, der blev ledt ud i Jernbjerg Å og videre til Tude Å.

Alvorligheden opstår derfor, da neonikotinoider er et insektbekæmpelsesmiddel, som er meget giftigt for vandorganismer. Derudover menes det at påvirke hjernefunktionen hos bier.

Af den grund er stofferne forbudt i EU, ligesom Flux Water ikke har været godkendt til hverken at behandle eller udlede insektgiften.

Tirsdag i forrige uge foretog Slagelse Kommune på grund af sagens alvorlige karakter derfor et uanmeldt miljøtilsyn for at kontrollere, om Flux Water fulgte kommunens krav.

På tilsynet kunne kommunen konstatere, at udledningen af spildevand til Slagelse Renseanlæg var stoppet, og at virksomheden var i gang med oprydning af produktionsarealer og emballage, som anvist af kommunen.

Derfor kommer opsigelsen bag på salgsdirektør i Flux Water Lars Kastholm, der mener, at virksomheden har handlet, som de skulle:

- Vi er meget kede af det og heller ikke enige i beslutningen. For vi mener ikke, at opsigelsen juridisk kan retfærdiggøres. Derfor har vores advokater også meddelt SK Forsyning vores syn på situationen, forklarer han.

Ifølge Lars Kastholm ønsker Flux Water nemlig ligesom Slagelse Kommune at finde kilden til forureningen og få stoppet den. Derfor venter virksomheden i øjeblikket svar på nogle prøver, der er sendt til Tyskland.

- Det er en ærgerlig situation for alle. Og lige nu er vi fanget i et hjørne, som vi prøver at slippe ud af, forklarer salgsdirektøren og meddeler, at Flux Water håber at få lov til at blive på adressen i Slagelse.

- Men lige nu handler det om at finde ud af, hvor forureningen kommer fra, slår Lars Kastholm fast.

Ifølge afdelingsleder for miljø under Center for Miljø, Plan og Teknik i Slagelse Kommune, Jette Jungsberg, er kommunen desuden i dialog med Miljøstyrelsen.

Her er man i gang med at undersøge mulige konsekvenser til vandløbene.

Tidligere har Slagelse Kommune dog slået fast, at man ikke frygter for sundhedsmæssige konsekvenser på grund af insektgiften.

Når spildevandet løber gennem Slagelse Renseanlæg, bliver det nemlig blandet med andet spildevand og dermed fortyndet.

Målinger fra afløbet fra renseanlægget varierer imidlertid fra gang til gang, og også her viser måleresultater store overskridelser. Men når vandet forlader renseanlægget, løber det ud i den nærliggende Tude Å. Her sker der endnu en fortynding.

Hvor forureningen stammer fra, håber både Slagelse Kommune og Flux Water at finde ud af i løbet af den næste uges tid.