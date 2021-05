Se billedserie Alarmfirma politianmeldt for ulovligt telefonsalg og vildledning, oplyser forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen. Foto: Hans Søndergaard _www.soendergaard.com

Firma meldt til politiet for at lyve om indbrudsbølge

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt alarmfirmaet Verisure for ulovligt telefonsalg og vildledning af forbrugere. Verisure har blandt andet oplyst eller givet indtryk af, at der havde været mange indbrud i et givent boligområde i Slagelse i 2019, selv om det ikke var korrekt.

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt alarmvirksomheden Verisure for ulovlige opkald til 57 forbrugere samt to enkeltmandsvirksomheder, der står på Robinsonlisten. Også leadvirksomheden Toleadoo og leadmægleren eGentic er politianmeldt for medvirken til 13 af de ulovlige opkald til forbrugere.

De ifølge Forbrugerombudsmanden ulovlige opkald til forbrugerne er blevet foretaget i perioden fra maj 2019 til marts 2021.

Verisure har i den forbindelse oplyst til Forbrugerombudsmanden, at forbrugernes samtykke til telefonsalg blandt andet er hentet via konkurrencer på nettet, fordi forbrugeren havde deltaget i en alarmtest fra Verisure eller som led i et vennehvervningsprogram, hvor en kunde kunne få en gratis abonnementsperiode ved at henvise en ny kunde til Verisure.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse kan Verisure dog ikke dokumentere, at virksomheden har indhentet et gyldigt samtykke til at kontakte de 57 forbrugere.

En del af forbrugerne har desuden oplyst til Forbrugerombudsmanden, at de flere gange har frabedt sig opkald fra Verisure, uden at det er blevet respekteret.

Firmaet bestrider at have vildledt forbrugerne og foretaget ulovligt telefonsalg.

Løj om indbrud i Slagelse Ved tre opkald har firmaet givet et fejlagtigt indtryk af, at der havde været mange indbrud i forbrugerens område.

Verisure har samtidig oplyst, at der i slutningen af november 2019 var en indbrudsbølge på Agersøvej i Slagelse, og at der derfor var ræson i at få installeret en alarm.

»Inden for et halvt døgn blev 7 huse udsat på for indbrud på Agersøvej,« lød det i en annonce på de sociale medier, herunder Facebook, som dog senere blev fjernet.

Problemet var nemlig, at indbrudsbølgen slet ikke hærgede i 2019, men året før, hvilket også fremgik af den historie fra Sjællandske og SN.dk, som der blev henvist til.

Det var denne artikel, der blev refereret til i udskældt annonce.

- Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at Verisure i flere tilfælde har vildledt forbrugerne ved at give urigtige oplysninger om, at der for eksempel har været mange indbrud i området, hvor forbrugerne bor. En virksomhed må naturligvis ikke give urigtige oplysninger som middel til at skræmme forbrugerne til at købe et produkt, som for eksempel en alarm, siger Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

Flere klager end nogensinde før

Verisure har tidligere accepteret en bøde på 350.000 kroner for ulovligt telefonsalg, en bøde på 10.000 kroner for spam samt en bøde på 60.000 kroner for vildledning og uanmodede henvendelser, fremgår det af pressemeddelelse.

Det er desuden henholdsvis femte og fjerde gang, at Forbrugerombudsmanden politianmelder Toleadoo og eGentic for medvirken til ulovligt telefonsalg.

I 2020 modtog Forbrugerombudsmanden sammenlagt 1.030 klager over telefonsalg fra forskellige virksomheder, hvilket er det hidtil højeste antal klager.

- Desværre fik vi flere klager over telefonsalg sidste år end nogensinde. Da vi har politianmeldt en række virksomheder for ulovligt telefonsalg de senere år, havde vi håbet at se et fald i antallet af klager. Men der er desværre fortsat virksomheder, som ikke respekterer forbuddet, lyder det fra Christina Toftegaard Nielsen. lys