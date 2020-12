Fireårig blev efterladt blødende - nu forklarer leder sagen: »Det har været en frygtelig oplevelse«

Fireårige Frederik må leve af blød kost de næste 14 dage. Tirsdag blev han påkørt af en mooncar på legepladsen i sin børnehave. Men der blev aldrig ringet hjem til forældrene. Privatfoto.

Børnehuset StrandLoppen i Korsør er under hård beskyldning, efter fireårige Frederik blev efterladt alene efter et uheld på legepladsen. »En ærgerlig sag«, kalder leder af dagtilbudsområdet det og beklager episoden. Mor får en undskyldning.

Slagelse - 05. december 2020 kl. 08:13 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Da fireårige Frederik tirsdag kom sin mor Heidi Nielsen løbende i møde efter børnehave, opdagede hun med det samme, at noget var galt. Hans læber var voldsomt hævet, og munden var fuld af blod.

Flere timer forinden var han nemlig blevet påkørt af en mooncar på legepladsen i Børnehuset StrandLoppen i Korsør. Men Heidi Nielsen havde ikke fået besked. Og da hun kom for at hente sin søn, fandt hun ham grædende og alene uden opsyn.

Hændelsen, som Sjællandske tidligere har beskrevet, beretter Heidi Nielsen om i et opslag på Facebook. Her rejser hun kritik af institutionen, som hun har indberettet til Slagelse Kommune.

Nu udtaler leder af dagtilbudsområdet, Maj-Britt Thy, sig derfor i sagen, som hun kalder »ærgerlig«:

»En frygtelig oplevelse« - Det har været en frygtelig oplevelse for moren. Det er der ingen tvivl om. Og jeg kan derfor ikke andet end at beklage, at hun har haft den oplevelse, siger den kommunale leder til Sjællandske.

Maj-Britt Thy udtaler sig på vegne af Børnehuset StrandLoppen, som ikke selv har ønsket at kommentere på den konkrete sag. Artiklen fortsætter efter billedet...

Fordi der ikke blev ringet hjem til Heidi Nielsen, ventede fireårige Frederik i mere end to timer med en beskadiget overmund, før han blev hentet og kom til tjek på Slagelse Sygehus. Privatfoto.

Ifølge dagtilbudschefen var det kun »kort tid«, fireårige Frederik var alene. Men »uheldigvis« var han uden opsyn lige præcis, idet Heidi Nielsen kommer for at hente ham.

- Pædagogen, der havde ham under opsyn, var lige gået ud af rummet i den ene side, da moren kommer fra den anden side. Jeg skal ikke kunne sige, om der er tale om sekunder eller minutter. Men faktum er, at han er alene, da hans mor kommer for at hente ham, forklarer Maj-Britt Thy og uddyber, at pædagogen var ude med skrald.

Måtte råbe efter hjælp Heidi Nielsen havde dog en noget anden oplevelse af episoden, der udspillede sig, da hun kom for at hente sin søn klokken 16, efter hun havde fri den pågældende dag.

"Helt alene sad han inde på hans stue og blodet løb ud af munden på ham (...)"

- Heidi Nielsen, mor til Frederik - Heidi Nielsen, mor til Frederik - Helt alene sad han inde på hans stue og blodet løb ud af munden på ham! Da jeg så ham! Og der var ingen pædagoger at se! Så jeg måtte råbe og skrige før der kom nogen, beskriver hun i opslaget, som på Facebook er blevet delt flere end 1200 gange, og som har fået flere rasende forældre til tasterne.

Kritikken lyder også på, at Heidi Nielsen ikke var blevet ringet op og fået besked om hændelsen, som ifølge Maj-Britt Thy skete omkring klokken 13.30. Her kører en anden dreng ved et uheld kører ind i Frederik med sin mooncar, så den fireårige dreng falder og slår hovedet.

At Heidi Nielsen, som endte med at bruge aftenen på Slagelse Sygehus, ikke fik besked om uheldet, da det skete, skyldes ifølge lederen af dagtilbudsområdet »en menneskelig, men dybt beklagelig og uheldig fejl«:

Tastede nummer forkert - Nogle gange sker der fejl, og det er der også sket i denne situation. Pædagogen har forsøgt at ringe, men har tastet nummeret forkert, forklarer Maj-Britt Thy, som personligt har været i kontakt med Børnehuset StrandLoppen efter episoden.

Da pædagogen forsøger at ringe Heidi Nielsen op, bliver det derfor oplyst, at nummeret ikke eksisterer. Men i stedet for at dobbelttjekke, om pædagogen har tastet det rigtige nummer ind, forsøger man at slå Heidi Nielsens nummer op på Krak. Artiklen fortsætter efter billedet...

Heidi Nielsen frygter i dag at aflevere sin søn i Børnehuset StrandLoppen, som hun har indberettet til Slagelse Kommune. Hun er dog inviteret til et møde, hvor hun vil få en undskyldning, siger dagtilbudschef. Privatfoto.

- Her finder man et nummer, som man indtaler en besked på. Men det er så ikke det rigtige nummer, fortæller dagtilbudschefen og peger på, at nummeret var angivet korrekt på Tabulex, der er et online kommunikationsværktøj mellem medarbejdere og forældre.

Kritik af pædagogarbejde Fireårige Frederik skal de næste 14 dage leve af blød kost og er stærkt plaget af smerter. Ifølge Heidi Nielsen tør hun derfor ikke længere at aflevere sin søn i institutionen, hvor hun oplever, at personalet både har dårlig tid og er »dårligt kvalificeret« til at tage sig af børnene.

Også på Facebook melder flere forældre sig på banen med kritik af den pågældende institution i Korsør.

- Du er ikke den eneste, der er nådesløst træt af den institution! Magen til uprofessionelt pædagogarbejde skal man lede længe efter, skriver blandt andre Nikolaj Pilekær, som over for Sjællandske uddyber, at han har kendskab til flere episoder, der er »helt uacceptable« :

- Hvis der ikke bliver lagt lidt pres på dem (de pågældende pædagoger, red.), er jeg bange for, at ingenting ændrer sig, forklarer han.

Personale strammer op Kritikken af personalets faglighed afvises imidlertid af pædagogernes fagforening BUPL. I stedet er normeringerne problemet, mener Bertha Langhoff Hansen, der er formand for BUPL Midtsjælland.

"Det er aldrig bevidst, og det er frygteligt for pædagogerne, når det sker."

- Bertha Langhoff Hansen, formand, BUPL Midtsjælland. - Bertha Langhoff Hansen, formand, BUPL Midtsjælland. - Når der sker et uheld på en legeplads, sker det på et splitsekund. Det er aldrig bevidst, og det er frygteligt for pædagogerne, når det sker, fortæller hun og peger på, at kommunen bør og skal have en procedure for, hvordan ulykker i kommunale institutioner håndteres.

Det har man også i Slagelse Kommune, understreger lederen af dagtilbudsområdet, Maj-Britt Thy. Men episoder som denne er »en god anledning til revurdere den kommunale procedure«:

»De er så kede af det« - De har holdt personalemøde i StrandLoppen, hvor de har strammet op, så de er sikker på, at de altid har forældrenes nummer - og gerne to, så de er sikker på altid at kunne få fat på dem, hvis det bliver nødvendigt, fortæller Maj-Britt Thy og uddyber, at Heidi Nielsen på samme måde er inviteret til et møde i institutionen, hvor hun vil få en undskyldning.

- De (pædagogerne, red.) er så kede af det. Det er jo frygteligt for dem. Det er deres hjerteblod, at de passer på de her børn, når de er i deres varetægt. Så denne her kritik rammer virkelig hårdt, fastslår dagtilbudschefen.

Det vil nu blive undersøgt, hvor mange indberetninger, Slagelse Kommune har modtaget om den pågældende institution. Læs Heidi Nielsens opslag og de mange reaktioner her:

