Der er ros til Schweizerpladsen, men ris til bilister og trafikanter, der gebærder sig, som de lyster. Til gene for flere, mener erhvervsdrivende. Foto: Carsten Lysdal

Fire ud af fem roser centralt torv - men bilister får høvl

Slagelse - 06. april 2019 kl. 07:30 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Schweizerpladsen i hjertet af Slagelse blev fornyet i 2005, skete det som led i Slagelse Ny By-projektet, der senere gik i stå i forbindelse med kommunesammenlægningen. Pludselig var der ikke flere penge.

At netop Schweizerpladsen har nydt gavn af en overhaling, udtrykkes imidlertid i et evalueringsprojekt, som Center for Miljø, Plan og Teknik har stået for med det formål at afdække, hvad der kan blive bedre, og hvad der reelt fungerer fuldstændig som smurt.

I en onlineundersøgelse medgiver fire ud af fem, at de kan lide pladsen. Det er blandt andet pladsens rindende vand fra top til bund og caféernes udeservering, der får roser. Det samme gør pladsens æstetiske formåen i form af beplantning, belægning og facader, skriver Sjællandske.

Hvad flere i undersøgelsen samtidig lægger vægt på, er dog også, at bilister og andre trafikanter blæser på reglerne.

- I praksis opleves, at mange kører rundt på pladsen uden at have et ærinde. I gågadezonen er parkering kun tilladt i afmærkede båse, og selv om der ikke er nogen parkeringsbåse på pladsen, forekommer ganske megen parkering, konkluderer Slagelse Kommune, som også lægger op til en række nye foranstaltninger, der skal råde bod på problemet.

Skiltningen er ellers efter reglerne og dermed ganske korrekt, bemærkes det i notatet, der blandt andet åbner for flere blomsterkrukker strategisk placeret på pladsen og andre hindringer for, at bilen kan placeres, hvor nu føreren måtte ønske.

Det vigtigste er dog at få oplyst om reglerne for pladsen, uden at det kan misforstås.

- Både beboere, de forretningsdrivende og borgere i almindelighed oplever trafikken som utryghedsskabende og dermed et alvorligt problem, konkluderes det endvidere.

De samme brugere af pladsen opfordrer desuden til mere kontrol fra ordensmagtens side.

Ifølge udvalgsformand Villum Christensen (LA), erhvervs- og teknikudvalget, er det godt med sådanne »uformelle« evalueringer.

- Resultaterne flugter godt med mine egne iagttagelser. Jeg synes faktisk, det er fornuftigt at få taget temperaturen på vores indsatser, mener viceborgmesteren, der erkender, at man nok ikke slipper for at få mere kontrol fra politiets side.