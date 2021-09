Fire partier uden for byråd har indsendt kandidatliste

Deadlinen for at opstille som kandidat eller parti ved kommunalvalget 2021 er nu overskredet. Tirsdag klokken 12 var det sidste chance for at indsende kandidatlister til ledelsessekretariatet i Slagelse Kommune.

Derudover gør han opmærksom på forskellen mellem kandidater til byrådet og deres »stillere.« En stiller er en person, der anbefaler et parti til et valg, og et parti skal have underskrifter fra 25 stillere for at kunne stille op ved kommunalvalget. Hvis en kandidat har valgt eksempelvis at bruge sin egen underskrift som en af de 25 stillere, er det også en fejl, der betyder, kandidaten ikke er opstillingsberettiget.