På billedet her ses forrest Emil Lavsen fra Kristendemokraterne og Katrine Ida Olsson fra Veganerpartiet. Bag dem Troels Brandt fra Det Radikale Venstre og Jørgen Grüner (SF). Privatfoto

Fire partier i valgforbund hen over midten

Veganerpartiet går med i et allerede etableret valgforbund, der består af SF, Radikale Venstre og Kristendemokraterne. - Vi tror på, at vores valgforbund bliver muligheden på midten, siger partierne.

Slagelse - 21. september 2021 kl. 12:08 Af Anna Gudmann Hansen og Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Ved kommunalvalget 16. november i Slagelse Kommune vil de fire partier SF, Radikale Venstre, Kristendemokraterne og nu også Veganerpartiet være i valgforbund sammen.

Det bekræfter Katrine Ida Olsson, der er spidskandidat for Veganerpartiet i Slagelse.

Især et samarbejde med SF glæder Veganerpartiets spidskandidat sig til.

- Jeg synes, det er rigtig spændende, for han (Jørgen Grüner, spidskandidat for SF, red.) har gang i nogle rigtig gode tiltag. Den grønne omstilling kan bruge al den opbakning, det kan få, derfor glæder jeg mig til at arbejde sammen med Jørgen, siger hun.

De fire partier har flere forskelle, men ifølge Katrine Ida Olsson har partierne også noget tilfælles rent »menneskeligt« og fordi »vi gerne vil noget nyt,« lyder det fra hende.

Tror på byrådsplads - Et valgforbund handler heller ikke om at være ens, men det handler om, at vi kan bakke hinanden op og styrke hinanden i de sager, hvor vi er enige. Og det er vi på rigtig mange områder, blandt andet i det sociale, siger Veganerpartiets spidskandidat.

Hun fortæller desuden, at Veganerpariet ikke har meldt ud, hvilken borgmesterkandidat, de vil pege på.

- Jeg tænker stadig over det. Jeg har ikke besluttet mig endnu, lyder det.

Men at Katrine Ida Olsson bliver valgt ind i byrådet, det tror spidskandidaten på.

- Alternativet stiller jo desværre ikke op i år, og jeg repræsenterer i høj grad deres vælgere. Og så har der været så meget fokus på klima, miljø, biodiversitet, og hvordan vi behandler dyrene i landbruget de seneste år, så jeg tror, at flere er blevet opmærksomme på problemerne. Og med et fornuftigt valgforbund, ja, så giver jeg det gode chancer, siger hun.

Muligheden på midten I en udsendt meddelelse fra SF, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne oplyses det, at partierne i længere tid har været i kontakt med Veganerpartiet og sonderet muligheden for, at partiet kunne blive det fjerde blad i firkløveret.

- Veganerpartiet arbejder blandt andet for et bedre klima, miljø og en bedre folkesundhed. Disse områder er vi meget enige i, siger Troels Brandt, der er spidskandidat fra Det Radikale Venstre.

Partierne lægger alle vægt på det humanistiske og menneskelige fokus samt klima og miljø.

- Vi tror på, at vores valgforbund bliver muligheden på midten, og at vi igennem et bredt samarbejde vil kunne skabe en kommune, som både sikrer en god nutid og stærk fremtid, hedder det i meddelelsen.

- Den Grønne omstilling skal vægtes langt højere de kommende år. Det her samarbejde giver os de bedste muligheder for at komme godt i gang, konstaterer Jørgen Grüner, der er spidskandidat for SF.

- Forandring tager tid, og derfor er jeg glad for, at vi sammen kan kæmpe kampen og stå stærkt i den kommende valgkamp op til kommunalvalget den 16. november, siger Emil Lavsen fra Kristendemokraterne.