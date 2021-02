Fra venstre er det Lene Schrøder Motzkus, Eda Turan, Gül Refika Uzon og Nanna Friberg Krog, mens farmaceut Daniel Jespersen står bagerst. Foto: Helge Wedel

Fire nye studerende og ansigter på apoteket

- Det er universiteterne, der beslutter, hvem vi får, når vi har meldt ind, at vi har plads til fire, siger Korsørs apoteker Peder Harboe. Sammen med apotekets øvrige 14 medarbejdere har han netop budt velkommen til fire kvindelige farmaceutstuderende.

Slagelse - 19. februar 2021 kl. 11:05 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

To fra Københavns Universitet og to fra Syddansk Universitet i Odense. Efter fire års teoretiske studier skal de nu i henholdsvis fire og seks måneder lærer det praktiske arbejde inklusiv medicinhåndtering og ekspedition af kunder på apoteket.

- Vi får næsten altid nogle rigtig gode unge mennesker, der er et frisk pust for os, fordi de stiller mange spørgsmål og dermed udfordrer vores vaner og »det plejer vi at gøre«, siger Peder Harboe.

At sætte varer op Apotekeren mindes en tidligere studerende for år tilbage, der fandt det under hans værdighed, da han blev bedt om at sætte varer op på hylderne i apoteket.

- Han fandt hurtigt ud af, at det gav ham problemer, når han skulle ekspedere kunderne, for han vidste ikke, hvor varerne stod henne, så derfor måtte han forstyrre sine kolleger. Det lærte han noget af, siger Peder Harboe.

Mange opgaver De farmaceutstuderende er 22-årige Eda Turan fra Espergærde og 23-årig Gül Refika Uzon fra Hvidovre. De læser på Københavns Universitet og skal lære apotekergerningen i Korsør de næste seks måneder. Fire måneders ophold napper 25-årige Lene Schrøder Motzkus og jævnaldrene Nanna Friberg Krog. Begge fra Odense og SDU.

Der venter dem mange opgave inklusiv førnævnte opsætning af varer, så de kan guide kunderne rundt. De skal lære skrankeekspedition og recepthåndtering i praksis, ligesom de skal prøve at udføre medicingennemgang for en række borgere og få et indblik i farmaceutens rolle på apoteket.

Bliver kontrolleret Når de studerende ekspedere kunder, der skal have receptpligtig medicin, så kontrolleres det altid af en af apotekets faglærte medarbejdere inden udlevering .

Apotekets farmaceuter fungerer som vejledere for de studerende. Der er skemalagte vejledningstimer hver uge. En af vejlederne er den 28-årige farmaceut Daniel Jespersen, der kalder de nye studerende for både meget nysgerrige og smilende.

Farmaceut er en fem-årig kandidatuddannelse, mens farmakonom er en tre-årig uddannelse. Af apotekets 18 medarbejdere plus apotekeren er der tre farmaceuter og ni farmakonomer. Hertil en farmakonomelev samt fem servicemedarbejdere, der ifølge apotekeren, er med til at få det hele til at hænge sammen!

Alle medarbejdere lader sig en gang hver uge teste for corona.