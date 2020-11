Fire klasser sendt hjem

For tredje gang på en uge har Antvorskov Skole måttet sende elever hjem på grund af corona-smitte.

Lærer testet positiv, så omkring 100 af skolens 1100 elever skal nu testes og undervises hjemmefra.

Slagelse - 09. november 2020

Omkring 100 elever i to 4. klasser og to 5. klasser på Antvorskov Skole blev mandag sendt hjem, fordi en lærer var blevet testet positiv for corona.

Souschef Britta Thomsen fra skolen oplyser, at da alle gældende afstandskrav har været overholdt, har man vurderet, at der ikke har været tale om det der kaldes nær kontakt i smittemæssig henseende.

I overensstemmelse med retningslinjerne fra Sundhedssstyrelsen kan de hjemsendte børn derfor nøjes med få taget en enkelt test. Var der tale om nær kontakt, skulle de have taget to med to dages mellemrum.

Sundhedsplejerske Bodil Bahnsen fra Slagelse Kommune oplyser, at det ville have været tilfældet, hvis der var tale om et smittet barn i en af de mindre klasser, hvor eleverne ikke er i stand til at holde afstand til hinanden.

Når eleverne kan fremvise en negativ test, kan de vende tilbage til skolen igen.

Kun en enkelt smittet elev Som tidligere omtalt blev eleverne i en 6. klasse på Antvorskov Skole i sidste uge sendt hjem, efter at en pige i klassen var blevet testet positiv for corona.

Umiddelbart efter blev også eleverne i to 7. klasser sendt hjem, fordi de havde været til konfirmationsundervisning hos sognepræst Sara Hidalgo i Antvorskov Kirke.

Britta Thomsen oplyser, at alle disse elever nu er tilbage i skole igen, efter at være blevet testet negative for corona.

Efterhånden som de nu hjemsendte elever i 5. og 5. klasserne kan fremvise negative corona-tests, vll de kunne vende tilbage til skolen.

Mens de er hjemme, bliver de undervist virtuelt.

Slagelse ligger højt Leder af kommunens sundhedstjeneste Bodil Bahnsen kan fortælle, at smittebilledet på kommunens skoler og daginstitutioner hele tiden skifter.

- En beskrivelse af hvordan det står til i kommunen vil derfor kun kunne være et øjebliksbillede. I øjeblikket er det aktuelle øjebliksbillede, at der er en smittet lærer på Antvorskov Skole, som har ført til hjemsendelse af elever i henhold til retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen. Der har været andre tilfælde i daginstitutioner og forleden jo også situationen på Broskolen, som vi valgte at lukke, for at hindre yderligere udbredelse af smitten, siger Bodil Bahnsen.

Hun fortæller, at Slagelse Kommune lå relativt højt med smittetal i de dage, hvor mange elever på Lille Egede Friskole var ramt.

- Vi sammenligner os løbende med ikke mindst nabokommunerne og generelt situationen i hele Danmark på Seruminstituttet interaktive dashboard, fortæller Bodil Bahnsen.

Da Sjællandske loggede på mandag midt på eftermiddagen kunne det konstateres, at der i alt var 112 smittede i Slagelse de sidste syv dage. Tallene dækker hele aldersspektret i hele kommunen og ikke kun børn og unge.

Udregnet pr. 100.000 indbyggere giver det en såkaldt incidens på omkring 142.

Til sammenligning har Holbæk Kommune 108 smittede med en incidens på 151. Mens smitten i Kalundborg og Sorø er langt lavere. Henholdsvis 52/107 og 15/50,3.

- Derfor tages der generelt forebyggende tiltag, som for eksempel at lukke en skole kortvarigt for at forhindre smittespredning, siger Bodil Bahnsen.