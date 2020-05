Fire drenge dømt for vold mod jævnaldrende. En femte tiltalt blev frifundet.

Send til din ven. X Artiklen: Fire drenge dømt for at tæve jævnaldrende: 16-årig frifundet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fire drenge dømt for at tæve jævnaldrende: 16-årig frifundet

Der var tale om decideret vold, da fire teenagedrenge deltog i afstraffelsen af jævnaldrende offer i Slagelse. En femte tiltalt, en 16-årig dreng, blev frifundet.

Slagelse - 14. maj 2020 kl. 20:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En enkelt slipper, mens fire kammerater indkasserer fængselsstraffe på alt fra 40 dage til tre måneder.

Det er udfaldet af retssag rettet mod en kvintet bestående af drenge på 15 og 16 år, der den 21. december i fjor anklages for at have tævet og deltaget i vold mod et jævnaldrende offer på en adresse i Slagelse.

Ingen af de dømte drenge skal afsone, idet alle domme ved Retten i Næstved forleden blev gjort betingede.

En enkelt af de fire dømte havde lidt i bogen i forvejen, så hans 40 dage for dette forhold endte med tre måneder, idet han åbenbart tidligere har været på kant af straffeloven.

En enkelt modtog dommen, mens de øvrige gik i tænkeboks i forhold til en anke. Grundet deres unge alder kommer Ungdomskriminalitetsnævnet ind over sagen, ligesom Kriminalforsorgen skal føre tilsyn med de dømte for en periode.

Fra rå til regulær vold De fem drenge tiltaltes i forening - efter forudgående aftale eller i fælles forståelse - for at have overfaldet deres jævnaldrende offer, der omkring midnat den pågældende decemberaften blev skubbet ned ad en trappe. Efterfølgende skal offeret - siddende i en stol i stuen - have fået taget halsgreb bagfra af den ene tiltalte.

Alle sad ligeledes tiltalt for at have overdynget ham med slag, spark og tramp på kroppen og i hovedet, mens han vel at mærke lå ned. Ifølge politiet havde de, der blot så på, når andre slog og sparkede, set til uden at bryde ind og stoppe, hvad der foregik.

Volden, der af anklagemyndigheden blev betragtet som rå, brutal vold efter straffelovens paragraf 245, blev af retten takseret som regulær vold efter paragraf 244.

Den frifundnes eventuelle rolle kunne ikke bevises, ligesom vidner i løbet af retssagen har bedyret, at offeret så ud til selv at være med på løjerne.

Det var dog ikke rettens vurdering, da den idømte de fire drenge fængselsstraffe for vold.