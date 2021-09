Fire borgerlige partier går sammen om to borgmesterkandidater

Det nye valgforbund blev præsenteret i byrådssalen, hvor Venstres gruppeformand og borgmesterkandidat Knud Vincents kunne indtage sin sædvanlige plads. Han er dog ikke valgforbundets eneste borgmesterkandidat, idet Liberal Alliances Marcus Danielsson (yderst til venstre) holder fast i at pege på den konservative spidskandidat Jane Dahl (ved hans side) som borgmesterkandidat. Yderst til højre Nye Borgerliges spidskandidat Thomas Vesth. Foto: Arne Svendsen

Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Nye borgerlige indgår valgforbund, som skal hindre stemmespild på den borgerlige side.

Slagelse - 03. september 2021 kl. 05:47 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

- Det er før sket, at der har været flertal af borgerlige stemmer, men alligevel er borgmesterposten gået til Socialdemokraterne. Det skal det her valgforbund være med til at hindre.

Det siger Venstres borgmesterkandidat Knud Vincents. Sammen med de ledende folk fra Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Nye Borgerlige præsenterede han forleden et nyt valgforbund på den borgerlige fløj.

Det skete ganske få dage efter at to af partierne ellers havde offentliggjort et selvstændigt valgforbund, nemlig Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, der pegede på den konservative spidskandidat Jane Dahl som borgmesterkandidat.

To borgmesterkandidater Det nye store valgforbund »kårer« da heller ikke gruppeformanden for det største parti, Venstres Knud Vincents, som den samlende borgmesterkandidat for den borgerlige fløj.

- Vi peger fortsat på Jane Dahl som borgmesterkandidat. Så må vi se, hvad vælgerne siger, lød det fra Liberal Alliances spidskandidat Marcus Danielsson på mødet.

Hvor det fra partiets formand Jonas Nielsen også blev fremført, at man nu ser fremad og ikke tilbage på historien fra sidste valg, hvor Liberal Alliances daværende spidskandidat Villum Christensen blev landskendt for at sikre John Dyrby Paulsen (S) borgmesterposten via den særegne aftale om at dele borgmesterperioden, som jo aldrig blev ført ud i livet.

På spørgsmålet om hvorfor man først præsenterer et valgforbund med to partier og herefter et med fire, svarer Knud Vincents, at man jo har haft flere drøftelser over en længere perioder, hvor også andre partier har været inde over.

- Det er ingen hemmelighed, at Dansk Folkeparti også har været med i drøftelserne, men de har ihvertfald indtil videre valgt ikke at ville tilslutte sig, siger Knud Vincents.

Det hedder i den indgåede aftale, at andre partier kan tilslutte sig valgforbundet, hvis partierne indvilger i det, og de overordnede politiske mål kan forfølges.

Bredt samarbejde Som tidligere nævnt var det Nye Borgerliges spidskandidat Thomas Vesth, der for nogle måneder siden tog initiativ til at indkalde til samling på den borgerlige fløj.

Lokalformand for Nye Borgerlige, Jan Thorsø Andersen, sagde på mødet, at det man nu var samledes om var »fælles borgerligt tankegods«.

Den konservative Jane Dahl slog fast, at man skal have noget samarbejde på tværs i byrådet med et bredt flertal.

Og både Liberal Alliances Marcus Danielsson og Knud Vincents betonede vigtigheden af, at der blev lagt en retning og skabt et fundament, som kunne holde i flere byrådsperioder.

- Det vil være til gavn for borgerne og for erhvervslivet, sagde Knud Vincents.

Mere effektivitet Thomas Vesth sagde, at man ønskede mere effektivitet i kommunen.

- Og så er det jo vores politik, at udlændinge skal kunne klare sig selv, sagde Vesth, der også fremhævede, at man ikke skal glemme kommunens store landområder.

Knud Vincents sagde dog, at det er vigtigt at erkende, at Slagelse er den største by.

- Går det godt her, smitter det også af på andre dele af kommunen, sagde han.

Jana Dahl betonede vigtigheden af at få koblet uddannelserne sammen med erhvervslivet.

- Og så har vi en opgave med at få forbedret kommunens image, sagde hun.

Det siger aftalen Det hedder i aftalen, at valgforbundet er indgået for at sikre, at borgerlige stemmer bliver aktive.

Videre hedder det, at partierne er enige om, at de ønsker en ny politisk ledelse og retning for Slagelse Kommune med en borgerlig borgmester.

- Partierne ønsker at udvikle, se vækstmuligheder og styrke erhvervslivets vilkår samt sikre lavets mulig beskatning af borgere og virksomheder. Der arbejdes for en god og sund økonomi, der giver mulighed for at investere i fremtiden, står der også i aftalen.

Det hedder videre, at partierne ønsker at inddrage borgere mere og give frihed for den enkelte, ligesom man ønsker en mere smidig forvaltning.

- Decentralisering og størst muligt ansvar til den enkelte bør være kodeord for de administrative arbejsgange på rådhuset. Kernevelfærd er at sikre gode vilkår for senior/ældre og de svageste borgere samt gode skoler og daginstitutioner, står der også at læse i den aftale, som spidskandidater og partiformænd har underskrevet.

Brodersen: Løfter brudt - Når man ikke kan holde de løfter, som man har givet i forbindelse med snakkene om valgforbund og borgerligt samarbejde, så kan det være svært at stole på, at man kan det i et videre forløb. Så vi er ikke med, men jeg kan da ikke udelukke, at vi måske vil tilslutte os på et senere tidspunkt.

Det siger Henrik Brodersen, spidskandidat for Dansk Folkeparti, som begrundelse for at partiet ikke er med i valgforbundet mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Nye Borgerlige.

- Det er måske også bedre for os at tone rent flag og gå solo, siger Henrik Brodersen.

Han mener, at to løfter er brudt i forhold til snakken mellem partierne.

- For det første var det aftalen, at der ikke skulle noget ud, før en aftale var på plads. Det blev så brudt af Thomas Vesth fra Nye Borgerlige, der fortalte om, at der havde været møde. Dernæst kom der et nyt brud på aftalen, da Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti meldte ud, at de havde indgået en aftale om, at Jane Dahl skulle være borgmesterkandidat, siger Henrik Brodersen.

Det gik for stærkt Han mener, at det er gået for stærkt med at få etableret valgforbundet.

- Vi ved jo reelt ikke rigtig, hvem vi kommer i valgforbund med, idet flere af de involverede partier ikke har lukket deres lister. Et enkelt har end ikke haft opstillingsmøde endnu. Der er jo masser af tid til fristen for indgåelse af valgforbund udløber, så derfor mener jeg, at man skulle have ventet, siger Henrik Brodersen, der ikke nåede så langt som til at være med til at udarbejde den politiske udmelding, som valgforbundet er kommet med.

Han siger videre, at Dansk Folkeparti snakker med begge »lejre« i det lokale politiske landskab.

- Så må vælgerne jo tale, og vi må på valgnatten se, hvem der har brug for vores mandater, siger Henrik Brodersen.

Tavs borgmester Sjællandske har også spurgt borgmester John Dyrby Paulsen (S) om socialdemokraternes planer for valgforbund.

- Der er jo god tid til fristen udløber, men uanset hvilket parti du nævner, der kunne være interessant, så har jeg ingen kommentarer, siger John Dyrby Paulsen.

Socialdemokraternes tidligere faste forbundsfælle SF er jo ikke ledig, idet dette parti har indgået aftale med Radikale Venstre og Kristendemokraterne. Sidstnævnte parti har også tidligere været i valgforbund med S.

Tilbage er så Enhedslisten og eventuelle andre partier, som endnu ikke har meldt, at de vil prøve at komme i byrådet.