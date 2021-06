Fire årtier i bankens tjeneste

Se billedserie På torsdag den 1. juli kan Pia Kimer Jacobsen fejre, at det er 40 år siden, at hun gik ind ad døren til Algade 11, det daværende Skælskør Bank, for første gang. Banken har skiftet navn undervejs, og titler er blevet nogle andre, men Pia er forblevet, som hun er. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Torsdag den 1. juli er det 40 år siden, at Pia Kimer Jacobsen blev ansat som bankelev i Skælskør Bank. Både bankens navn, arbejdsopgaver og titler er blevet udskiftet undervejs, men Pia Kimer Jacobsen er blevet på sin post i Algade 11 uanset hvad.

Det var med en vis ærefrygt, at en ung Pia Midtgaard først i 1980´erne hver dag bankede på bankdirektør P. W. Olsens dør klokken 15.50.

Det var det tidspunkt, bankdirektøren i det daværende Skælskør Bank altid fik serveret en danskvand på en sølvbakke på sit kontor. En opgave som en kun 18-årig Pia Midtgaard som ny bankelev var blevet pålagt sammen med at tømme skraldespande og sværte stempler.

- Jeg turde næsten ikke banke på døren, men det endte da med, at jeg blev dus med ham, fortæller Pia Kimer Jacobsen, der ikke længere bruger sit pigenavn Midtgaard, selv om hun stadig bærer navnet med sig.

Siden er der gået 40 år, og Pia Kimer Jacobsen, der i dag er 58 år, har selv været bankdirektør, omend titlen mere korrekt var filialdirektør.

Men det var uden eget kontor, servering af en daglig danskvand på en sølvbakke eller krav om at blive tiltalt De.

Bag skranken Men historien om Pias forestående 40 års jubilæum torsdag den 1. juli begynder et helt andet sted.

- Jeg kunne dårlig kigge over skranken, da jeg begyndte at ekspedere, fortæller hun om sin barndom, som for en stor del udspandt sig i købmandsbutikken Nytorv Kolonial, som var hendes forældres levebrød.

Som blot niårig mistede hun sin far, og i et par år var hendes mor, Else Paag og hun alene om at drive butikken, indtil det i 1974 ikke gik længere.

Pia Kimer Jacobsen fortsatte dog sin karriere i Algade med ekspedition og kundekontakt som primære omdrejningspunkter.

- Jeg fik job i isboden, dér hvor Moustache ligger nu, og bagefter blev jeg ansat i Butik A, hvor Butik Mille ligger i dag, fortæller Pia, der tog en kort afstikker fra Skælskør, da hun tog et år på handelsskolen i Slagelse.

- Det var prokurist Villy Jensen, der tog imod mig i banken, fortæller hun og viser sin ansættelseskontrakt frem fra dengang i 1981, hvor hun for første gang trådte ind i bygningen i Algade 11, som har været hendes arbejdsadresse siden.

Den beskedne månedsløn fremgår også af den af tidens tand nu gullige kontrakt med Skælskør Banks grønne logo, hvor S og B er flettet ind i hinanden.

En god livsforsikring - Min mor og jeg spurgte vist bare om jeg kunne få en elevplads i banken - for at få job i en bank var ifølge min mor en god livsforsikring, fortæller Pia Kimer Jacobsen.

Hendes mor har siden da holdt hånd i hanke med det, der skulle blive datterens nu fire årtier i banken, omend med tre forskellige ejere undervejs, ved hjælp af flotte scrapbøger, hvor udklip og fotos bevidner et langt og produktivt arbejdsliv.

- Der er sket et kæmpe skifte. Jeg kan huske, at vi hver morgen sad fire mennesker og talte de kontanter, der var blevet lagt i døgnboksen af de detailhandlende i byen aftenen før. I dag har vi intet med kontanter at gøre, fortæller Pia Kimer Jacobsen, der hurtig avancerede i banken efter sin elevtid.

Og som kun 25-årig brød hun med den sædvanlige rækkefølge for forfremmelse i banken og blev fuldmægtig.

- Det fineste man kunne blive var hovedkasserer. Vi havde seks kasser, og der var separate afdelinger for både indlån, udlån, betalingsservice, erhverv, valuta og veksler, siger Pia, der som hele byen med hende efter en hård finanskrise måtte sige farvel til Skælskør Bank og i stedet velkommen til i første omgang Max Bank og efter kun endnu et år til Sparekassen Sjælland-Fyn.

Hårde år - Det var nogle virkelig udfordrende år, og det var ikke altid sjovt at tage på arbejde. Det er måske det eneste tidspunkt, hvor jeg har haft lyst til at køre ud ad byen, når jeg havde fri, fortæller Pia Kimer Jacobsen om årerne fra 2008 og frem til 2011, hvor Sparekassen Sjælland-Fyn indtog den markante røde murstensbygning på hjørnet af Algade og Svanetorvet.

- Finanskrisen har uden tvivl været den største sten i skoen, og der er ikke noget at sige til, at vores kunder var frustrerede, og at det gjorde ondt, siger Pia Kimer Jacobsen, der er glad for, at det i sidste ende blev Sparekassen Sjælland, der tog over.

- Og det er ikke bare noget, jeg siger, fordi jeg skal, understreger hun.

Men ellers har hun aldrig for alvor haft lyst til at køre ud af byen. Rejser til sydens sol og Rom kan sagtens gå an, men Skælskør er og bliver Pia Kimer Jacobsens base.

Skælskør er mit liv - Skælskør er mit liv og min base, og der findes ikke en mere smukt beliggende by, og vi gør tingene sammen i Skælskør, siger Pia Kimer Jacobsen, der også tilbagekøbte sit fødehjem på Sorøvej, da muligheden bød sig.

At hun om nogen er lokalpatriot giver sig også udslag i hendes engagement som formand i Skælskør Erhvervsforening, hvor hun nu gennem mange år har været formand.

I det hele taget er Pia dér, hvor der er liv og mennesker.

- Jeg skal være ude, hvor der er liv, siger Pia Kimer Jacobsen, og sit eget kontor i banken har hun derfor heller aldrig haft. At gøre en forskel for det lokalsamfund, som hun er en del af, står også højt på listen over prioriteter.

- Jeg vil gerne gøre noget for mit lokalområde og bidrage til, at Skælskør er en aktiv by, og der er ikke noget, der kan gøre mig mere glad end en tilfreds kunde, siger Pia Kimer Jacobsen, der uanset hendes titel i banken gennem årene har holdt fast i at være sig selv.

Jeg er jo bare mig Uanset min titel er jeg jo bare mig, og når jeg er gået hjem fra mit arbejde har jeg altid holdt tingene adskilt, siger Pia Kimer Jacobsen, der føler sig heldig over at både udfordringer og anerkendelser er kommet til hende i en lind strøm gennem årene, der trods et stabilt fundament i banken, uanset navn, har budt på masser af forandring og gode oplevelser.

Selv har hun heller ikke være nærig, når der skulle tælles arbejdstimer. Men i 2019 valgte Pia Kimer Jacobsen alligevel at lade stafetten som filialdirektør gå videre til Julia Heinecke for at få mere tid både privat og til Skælskør Erhvervsforening.

Og tiden privat går i høj grad til familien med både mand, bonusbørn og datteren Mette Kimer og hendes to børn. Også haven bliver der lagt mange gode timer i, ligesom Pias morgner gerne begynder med en rask travetur til Skælskør Nor.

- Det her er en vigtig milepæl i mit liv, understreger Pia i forhold til de mange år i banken, der endnu ikke er til ende.

- Så længe jeg er glad for at gå på arbejde, så gør jeg det. Jeg har nogle fantastiske kollegaer, og både byen og mit arbejde giver mig energi og gør mig stolt, siger Pia, der vil fejre sit jubilæum under private former, selv om hun også vil være at finde på sit arbejde på jubilæumsdagen - i hvert fald om formiddagen.