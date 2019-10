Se billedserie Alle Søfartsstyrelsens medarbejdere er nu udflyttet til Korsør få dage før fire-års dagen for beslutningen den 15. oktober 2015. Her har en del af dem taget opstilling til højre for styrelsens hvide driftsbygning på Batterivej, hvor det er planen at indrette et permanent domicil i stedet for som nu at være fordelt på tre forskellige adresser. Foto: Søfartsstyrelsen.

Fire år tog det at flytte Søfartsstyrelsen til Korsør

Nu er de sidste af Søfartsstyrelsens næsten 200 medarbejdere flyttet til Korsør. Beslutningen blev taget den 15. oktober 2015. Udvendig og lidt indvendig er den sidste adresse dog ikke helt klar.

Ifølge Søfartsstyrelsens hjemmeside er de sidste af de næsten 200 medarbejdere fra Valby nu på plads i Korsør, hvor den seneste adresse Caspar Brands Plads 9 er styrelsens hovedadresse. Her er indrettet mødecenter samt kantine og café for medarbejderne. Post og gæster til Søfartsstyrelsen modtages også på Caspar Brands Plads, hvor den udvendige beklædning dog fortsat mangler at blive gjort færdig med plader af grå naturskifer.

Sjællandske kigger forbi den nye adresse torsdag formiddag. Medarbejderne er glade for de nye lokaler. Dog påpeges kulde og træk fra døren samt en manglende printer og en skydevæg, der kan dele det store rum op i stueetagen, som både skal bruges til kantine, café og mødelokale. Men skydevæggen skulle være på vej. Til kantinen leveres maden færdig udefra, hvorefter de ansatte hos Søfartsstyrelsen må tage turen fra de to andre adresser Fjordvænget 30 og det tidligere domicil for skibsmægler Poulsen på Batterivej 7 for at spise frokost.

Det har taget næsten nøjagtig fire år at udflytte styrelsen fra Valby til Korsør, da den daværende regering tog beslutningen den 15. oktober 2015. Måske har denne psykologiske fire-års dag været medvirkende til, at den sidste udflytning skulle gennemføres trods førnævnte mangler indvendig og udvendig.

Søfartsstyrelsens direktør Andreas Nordseth kalder den nye af de ialt tre adresser for attraktiv.

- Nu er vi alle samlet i Korsør. Vi har tre flotte bygninger, som vil give gode rammer for vores arbejde. Jeg ser frem til at byde kunder og samarbejdspartnere velkommen i de nye attraktive omgivelser, siger Andreas Nordseth.

Vejen til de tre nuværende adresser har bestået af nogle omveje, hvor to af adresserne givet er midlertidige. Omvejene er valgt af Bygningsstyrelsen, hvis opgave det er i samarbejde med Søfartsstyrelsen at finde ud af, hvilken eller hvilke Korsør-adresser, der kan bruges. Største omvej gik omkring Glasværket, hvis øverste del med kantine nederst og ud til havnen var udset som samlet domicil. En årelang lejekontrakt var endda underskrevet, men uenighed om udgifterne til ombygning endte med, at lejekontrakten blev ophævet - givet med udbetaling af en ukendt stor kompensation. Herefter kom den tidligere skattebygning i Fjordvænget i spil og blev valgt, hvilket også skibsmægler Poulsens domicil på Batterivej blev. Korsør Rådhus var også udset, men politisk kunne der ikke opnås enighed. I stedet blev det den tidligere bankbygning på modsatte side af Caspar Brands Plads, der blev Søfartsstyrelsens tredje Korsør-adresse.

Søfartsstyrelsen har tidligere meldt ud, at der arbejdes på at samle styrelsen på Batterivej, hvor man ejer den hvide driftsbygning, hvori der tidligere blev vedligeholdt sømærker. Bygningsstyrelsens ønske om at købe grunden af Korsør Havn, er dog endt i en markant uenighed om, hvad grunden skal koste.

Lykkes det at købe grunden, er planen angiveligt at søge om lov til at bygge en etage oven på driftscenteret måske tilføjet noget byggeri ud over havnen også. Udfordringen er nærheden til den fredede Korsør Fæstning, der begrænser mulighederne for egentligt nybyggeri.