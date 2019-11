80-årige Jonna Ramussen er trods vandrestave nervøs for at gå på stien med de mange buler og huller. Foto: Helge Wedel

Fire år om reparation af farlig sti

Forglemmelse. Ordet bruges af driftsplanlægger Amanda Linke hos kommunens entreprenørservice, da Sjællandske søger en forklaring på, hvorfor skolestien, der forbinder Broskolen med bl.a. Bragesvej, Revvej, Frejasvej og Lokesvej i Korsør stadig er fyldt med farlige buler og huller. Men også med nye huller. For noget er trods alt sket, siden Sjællandske tilbage i 2016 fortalte om kræftsyge dengang 76-årige Jørgen Rasmussen, der ikke turde bruge stien med sin rollator af frygt for at falde.

Sti fyldt med farlige huller og buler står til at blive repareret i 2020. Sjællandske skrev om stien tilbage i 2016, hvor kræftsyg var bange for at gå på den.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her