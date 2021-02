Emil Tranegaard går i 2. g på Slagelse Gymnasium og er dansk mester i surfkajak i seniorrækken. Han mener, at træningen via Slagelse Talent og Elite har været stærkt medvirkende til, at han har kunnet vinde mesterskabet og samtidig passe sin skole. Privatfoto Foto: Emil Tranegaard

Send til din ven. X Artiklen: Fire år mere som Team Danmark-elitekommune Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fire år mere som Team Danmark-elitekommune

Direktør for Team Danmark roser blandt andet Slagelse Kommune for idrætstalentklasser på Nymarkskolen.

Slagelse - 02. februar 2021 kl. 09:04 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

En ny underskrift er netop sat af både Slagelse Kommune og Team Danmark, så elitekommunesamarbejdet for perioden 2021-2024 kan fortsætte.

Siden Slagelse startede som elitekommune er blandt andet sportscollege og forbedrede idrætstilbud til atleterne blevet en realitet. Nymarkskolen, som har idrætstalentklasser fra 7. - 9. klasse, er i perioden blevet den første danske folkeskole certificeret som Idrætsskole under DIF og Team Danmark.

Derudover er der samarbejde med samtlige ungdomsuddannelser i Slagelse om at skabe fleksible rammer for atleterne på Slagelse Talent og Eliteordningen (STE) til stor glæde og gavn for atleterne.

- Vi er nået rigtig langt de sidste fire år med vores prioritering af eliteidrætten gennem elitekommunesamarbejdet. Vi har arbejdet målrettet med at skabe de optimale rammer for, at man som ung både kan prioritere sin uddannelse samtidig med at man dyrker idræt på topniveau. Samarbejdet har også bidraget til indsatser på breddeidrætsområdet, hvor de dygtige atleter har vist deres idrætter frem i folkeskoleregi. Vi glæder vi os meget til at fortsætte udviklingen og styrke samarbejdet yderligere de kommende fire år, siger borgmester John Dyrby Paulsen (S) i en udsendt meddelelse fra kommunen.

Tilfreds elite-elev Omkring 150 atleter er med i Slagelse Talent og Eliteordningen. Siden starten er flere og flere kommet med.

En af de elever, som har oplevet fordelene ved ordningen, er Emil Tranegaard, som er på det danske landshold i surfkajak.

- Slagelse Talent og Elite er med til at give mig den støtte, jeg har brug for. Morgentræningen har givet mig et bedre fysisk fundament, som har gjort mig stærkere. Den styrke har blandt andet bidraget til, at jeg har vundet DM i Surfkajak i seniorrækken, siger Emil Tranegaard.

Han træner i øjeblikket med henblik på VM i England 2021.

- Trænerne i ordningen er med til at give vejledning, så jeg får den bedst mulige træning, som passer til mit behov. Det indebærer både den fysiske morgentræning og mentaltræningen, siger Emil Tranegaard.

Han roser også Slagelse Talent og Elite for at være et godt bindeled mellem uddannelse og sport.

- Jeg går i 2.g på Slagelse Gymnasium, og det kan til tider være svært at dyrke sport på højeste niveau og samtidig gå op i skolen. STE er med til at gøre det mere overskueligt. For eksempel kan der laves individuelle aftaler, hvis der er store opgaver, der ligger på pressede tidspunkter. Det betyder også, at det er en bedre forståelse fra lærerne, hvis man har en vigtig konkurrence og er nødt til at være fraværende, siger Emil Tranegaard.

Ros fra Team Danmark Hos Team Danmark ser man frem til at fortsætte samarbejdet med Slagelse Kommune

- Vi har et rigtig godt samarbejde, og Slagelse Kommune har vist, at man er ambitiøs, målrettet, og innovativ i arbejdet med at skabe og udvikle talentmiljøer, hvor unge talenter kan afprøve og udvikle deres potentiale på en samfundsmæssig forsvarlig måde, siger Lone Hansen, direktør for Team Danmark.

Som et godt eksempel nævner hun Nymarkskolen i Slagelse, der er certificeret idrætsskole af Team Danmark, DIF og VIA University College, og som oplever en stigende interesse og tilgang til deres talentidrætsklasser.

- Det er godt gået. Jeg vil gerne takke for de første fire års samarbejde, mens jeg ser frem til, at vi sammen fortsat vil arbejde for at fremme talent- og elitearbejdet i Slagelse Kommune, siger Lone Hansen.