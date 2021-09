Fire år efter mit løbeløfte!

Se billedserie Drikkepause på vej ned ad højbroen mod Sprogø, hvor ruten - der ses nederst til venstre - i retning tilbage mod Korsør var en psykisk udfordring. Foto: Helge Wedel

Oplevelse: Bordet fanger, men det gjorde benene også. Som broløber er oplevelserne mangeartede, og ventetid skal man elske! Vejroverraskelse på højbroen og psykisk udfordring på Sprogø, men tak til borgmesteren.

Slagelse - 12. september 2021 kl. 13:19 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

»Vi ses på broen i 2020, Af Helge Wedel, startnummer 6986, kommentar: Som du, kære transportminister Ole Birk Olesen (LA), påberåber dig at være minister for hele Danmark, så er jeg hermed løbende talsmand for de over 10.000 broløbere, der lørdag - hvis det står til dig - løb over Storebæltsbroen for sidste gang.«

Sådan indledte jeg for næsten nøjagtig fire år siden her i Sjællandske mit budskab om, at det var fuldkommen tåbeligt, at den daværende transportminister forbød fremtidige motionsløb på vores allesammens broer. Omdøbt til kritisk infrastruktur.

Det blev ikke i 2020, men næsten på dato fire år efter løbet den 9. september 2017, at jeg på den ikoniske 11. september 2021 mødte op i Halsskov Færgehavn med næsten samme startnummer 6912 hæftet på maven med fire sikkerhedsnåle. Og hvilket liv i havnen. Tak for at give alle et godt indtryk af vores kommende smukke svane omkring storebæltsfærgen, der på dagen var forsynet med stor video-informationstavle. Godt tænkt!

For naturligvis fanger bordet, når man sådan helt officielt har lovet en eksminister at løbe over broen igen trods hans forbud.

Træning og snot Også selv om fire år er gået. Træning forstyrret af skader og tre corona-udskydelser af løbet, ligesom snot og hoste i dagene op til starten toppede striben af undskyldninger, som alle løbere er så velforsynede med lige før starten på et løb. Starten som vi var rigtig mange, der slet ikke blev en del af, for det blev ikke vurderet sikkert at få stillet alle omkring 10.000 halvmaratonløbere op på motorvejen, ligesom en forsinkelse grundet længere tid med at omlægge trafikken på broen skulle søges indhentet. Så vi gik langsomt fra græsset ved betalingsanlægget og ud på broen. Her var det hurtigt klart, at løbet var skudt i gang for nogen tid siden af en efterfølgende løbende trafikminister Benny Engelbrecht (S), som også fik følgeskab mod målet i Nyborg godt 21 kilometer væk af borgmester John Dyrby Paulsen (S). Henholdsvis 51 og 58 år og derfor i samme aldersklasse.

Svær højbro Med friske ben plejer stigningen på højbroen ikke at gøre noget væsen af sig. Men det gjorde den sydvestlige modvind til gengæld. Jo højere. Jo mere. Når ankerblokke og pyloner blev passeret, kunne forskellen i den grad mærkes. De første var derfor allerede nede og gå.

Ned fra højbroen mod Sprogø gik det bedre. Vindens styrke tog af og tanken om de godt tre kilometers løb på den nye del af Sprogø blev til forventningens glæde, fordi der efter Sprogøs grusstier ventede musik, saft og banan.

Psykisk svært Men hvad var nu det? Fra højbroen kunne vi se ned på Sprogø og løbere i gang dernede. Men de løb tilbage mod Korsør! Trods derfor medvind var det lige en psykisk udfordring at løbe væk fra målet i Nyborg, men rundturen på den fascinerende ø gav enestående kig til både natur og Danmarks største bygningsværk fra vinkler, som normalt kun få har set.

Gå-gruppettoen Man ved, at man er rigtig træt, når benene har talt med gentagne kramper, og når man slet ikke kan glædes over en gul smiley med »kun 4 km til mål«.

Men sådan var det. Vi var en hel del i gå-gruppettoen på den nærmest uendelig lange vestbro, der som salt i såret også stiger de første mange kilometer fra Sprogø med Fyn.

Så lad os komme til mål og den ærlige modtagelse fra speakeren - »Husk at smile, når I kommer (bemærk ikke løber!) over målstregen, for der bliver taget billeder af jer. I er nogen af de sidste, der gennemfører dagens broløb på halvmaraton-distancen...«

Bare hvis vi ikke allerede selv havde både mærket og forstået, at alle vores batterier for længst var brugt op!

Elsk ventetiden! Allerede dagen efter, mens disse linjer skrives, udmærker broløbet sig heldigvis som en helt og aldeles positiv oplevelse, hvor ventetid både før og efter løbet skal knuselskes, for der er så rigelig af den. Og efter corona med det dejlige tvist at være tilladt at mærke nærheden og fællesskabet med rigtig mange mennesker.

Tak til borgmesteren! Tak til de mange frivillige og for et velarrangeret løb.

Tak for de mange broløb, som jeg har nydt hver og et. Og ikke mindst tak til John Dyrby Paulsen for givetvis i solidaritet med den aldrende skribent som fem år yngre at nå målet kun 1.16 minutter hurtigere end min tid på 3.01.05!