Se billedserie 77-årige Finn J. Poulsen har i 50 år drevet skibsmæglervirksomheden J. Poulsen i Korsør Havn, hvor den orange plet på modsatte kaj vidner om en af af firmaets seneste succeser med at sejle gasbeton til Korsør Havn, hvorfra det køres videre ud til byggepladser i Danmark. Området i inderhavnen bør ifølge skibsmæglerdirektøren udvides ved at lukke del af Lilleøvej og Kulgårdsvej.

Finn lægger ikke til kaj men fejrer 50 års virke i Korsør Havn

Den 77-årige skibsmægler Finn J. Poulsen har i 50 år drevet skibsmæglerfirmaet J. Poulsen. Og det fortsætter han med for at passe på sig selv. Køb af Stigsnæs Havn kræver ifølge den erfarne skibsmægler ekstra 200 mio. kroner ud over købsprisen.

Slagelse - 29. august 2021 kl. 08:12 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Vandet!

Svaret falder naturligt for hans fag særdeles hurtigt, da Sjællandske spørger skibsmægler Finn J. Poulsen om det bedste ved Korsør. Han blev født på Batterivej mod slutningen af 2. Verdenskrig den 10. august 1944. Født i huset som indtil for nylig og i generationer var domicil for den familiedrevne skibsmæglervirksomhed grundlagt i 1930 af Finn Johannes Poulsens farfar Johannes Poulsen. I dag er ejendommen på Batterivej udlejet til Søfartsstyrelsen, så mæglervirksomhedens skibe- og havneaktiviteter med to skibe tilknyttet drives i dag af otte fastansatte fra lokaler i glasværket - naturligvis med udsigt til levebrødet havnen og vandet.

- Administrerende direktør på fuld tid?

- Ja, enten er man direktør, eller også er man det ikke. Og jeg har tænkt mig at fortsætte, for jeg er bekymret for mit intellekt, hvis jeg ikke har noget at beskæftige mig med, siger Finn J. Poulsen med tilføjelsen, at tal og computer er blandt hans store interesser. Den har han de seneste 12 år også dyrket som kasserer i Korsør Golfklub.

- Vi kan jo heller ikke have gjort det helt dårligt, for langt de fleste er blevet hos os i rigtig mange år, ligesom vi i mine 50 år har udlært 77 elever, siger Finn J. Poulsen.

Havnefremtiden Han har været synlig og fremme med kritik af politikernes tvangslukning af den ene af havnens to skrotvirksomheder. En sag der stadig afventer et retsligt efterspil.

- Jeg synes, at det er beskæmmende, at politikerne ikke varetager havnens interesser, som de har pligt til. Kort sagt lad havnens forretning være i fred. Og det dur ikke med påbud og tvang som i skrotsagen - man når altid bedre resultater via dialog, siger Finn J. Poulsen.

Han kan ikke forestille sig Korsør komme til at mangle sit dna i form af en erhvervshavn.

Havneudvidelse Finn J. Poulsen peger på mulig udvidelse af Korsør Havn i det område i inderhavnen, hvor byggeelementer indpakket i synlig orange plastik via hans firma J. Poulsen er blevet en succesfuld havneaktivitet med lodsning fra skib og lager i Korsør.

- Hvis del af Lilleøvej og Kulgårdsvej blev lukket, kunne havnearealet udvides væsentligt der. Hertil skal Amerikakajen fortsat være en aktiv del af erhvervshavnen - vel og mærke også snart med el i kajen, så støj fra både skibe og kraner reduceres, siger Finn J. Poulsen.

Stigsnæs Havn - Kommunen er i fuld gang med at planlægge køb og overtagelse af Stigsnæs Havn - er det ikke en god løsning, så Korsør i stedet kunne få boliger og cafeer langs havnekajerne?

- Stigsnæs Havn kan være et supplement, men man skal huske, at det ud over købsprisen kræver mindst 200 mio. kr. at indrette Stigsnæs til en havn, der kan bruges. Den er helt ubeskyttet af moler mod vind og bølger- og hertil skal der bygges areal til at placere gods og varer fra skibene på, siger Finn J. Poulsen.

Han peger samtidig på de små veje, der fører til Stigsnæs som en anden udfordring, hvis der skal drives en god havneforretning.

- Vores succes med byggematerialer i gasbeton via skib og lager på havnen i Korsør, ville ikke kunne lade sig gøre i Stigsnæs, fordi byggematerialerne skulle håndteres og transporteres for længe med den nuværende indretning i Stigsnæs, siger Finn J. Poulsen. Hans firma er i øvrigt mægler for de store skibe, som anløber Stignæs med træflis til Ørsteds varmeværker.

- Vi sørger for det praktiske inklusiv slæbebåde til at få skibene ind og ud af Stigsnæs, siger Finn J. Poulsen.

Torturkammer Man skal flytte benene i rask tempo, hvis man skal følge med skibsmægleren op og ned ad trapper.

- Er det golfspillet, der holder dig i så god form?

- Nej, ikke kun. Hver morgen bruger jeg fra ved seks-tiden en halv time i mit »torturkammer« hjemme i huset, hvor jeg træner, og så er jeg lykkedes med at tabe mig 16 kilo!

- Har det ikke været svært?

- Næ, jeg har bare spist og drukket det halve af, hvad jeg plejede, siger Finn J. Poulsen.

Meget temperament Hele livet har skibsmægleren haft hurtig adgang til sit store temperament, selvom det retfærdigvis skal siges, at det med årene er aftaget en del.

- Jeg har uddelt mange skideballer, men har det også sådan, at når det er gjort, så er vi videre. Uretfærdighed og aftaler der ikke holdes, tænder mig stadig af, siger Finn J. Poulsen.

Er J. Poulsen her fortsat om 50 år?

- Kun hvis firmaet gør sig fortjent til det ved fortsat at tilbyde kompetencer og faglighed, der efterspørges, lyder svaret fra faren til to sønner, hvoraf den ene arbejder i familievirksomheden, så den side af fremtiden skulle være sikret.

INFO:

Jubilæumsreception onsdag den 1. september på Madam Bagger fra 12-16.