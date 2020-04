Find en omvej: Broarbejde spærrer landevej i månedsvis

Her ses broen over Vårby å med retning mod nord. Der vil blive udarbejdet omkørselsruter, som tydeligt skilter og viser mulighederne for traktorer/mejetærskere m.v. samt for øvrig kørende trafik, der vil blive guidet via motorvejen. Entreprenørservice vil sikre rettidig information omkring lukningen af broen via presse, Facebook og hjemmeside, således at vante brugere af broen er forberedte på den nødvendige lukning.

Foto: KIM BRANDT