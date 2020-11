Masser af mennesker samlet på et sted går ikke i år, så derfor bliver årets Julemærkemarch den 6. december en gåtur sammen - men hver for sig. Arkivfoto

Find dine egne veje til årets Julemærkemarch

skælskør: Julemærkemarchen i Skælskør plejer før start at være kendetegnet ved en stor menneskemængde samlet foran julemærkehjemmet på Møllebakken i Skælskør.

Sådan bliver det ikke i år, for mange mennesker samlet et sted er pludselig blevet forbudt.

- Det er selvfølgelig super ærgerligt, men vi håber selvfølgelig, at folk vil deltage alligevel, siger Christine Conradsen, der er forstander på Skælskør Julemærkehjem. Hun vil sammen med viceforstanderen i år være de eneste, der vil være til stede på julemærkehjemmet søndag den 6. december, som er datoen for årets march.

- Vores trofaste deltagere må finde deres egne veje, når de i år hver for sig går en tur til støtte for Julemærkehjemmene, lyder det fra foreningen bag Julemærkemarchen.

- Vi tager ingen chancer, hverken overfor vores frivillige eller de tusindvis af danskere, som normalt mødes den første søndag i december for at markere deres støtte til Julemærkebørnene, så derfor går vi sammen - men hver for sig, er udmeldingen fra Julemærkemarchen.