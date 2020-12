Drengerøvsaften er en af de mange unikke begivenheder, som er en del af Skælskørs dna - når altså ikke corona er på spil. Foto: Kim fra GoGrafix

Filmisk bouillonterning skal sælge købstad

Slagelse - 08. december 2020 kl. 16:35 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Udgangspunktet var egentlig en folder efterspurgt af Slagelse Kommune. Men hvorfor ikke i stedet lave en lille reklamefilm, tænkte man tidligere på året i Skælskør Lokalråd, hvor tanke hurtigt blev til handling ledt an af Ole Larsen, der er medlem af bestyrelsen i lokalrådet.

- Tilbage i 1998 besluttede min kone, Vibe Larsen, og jeg at flytte til Skælskør, da vi gerne ville opleve et strejf af ferie hver dag, fortæller Ole Larsen. På det tidspunkt følte de sig »fanget« i Borup, og fandt i ferier og weekender i stedet et helle i deres sommerhus ved vandet i Stillinge.

I sidste ende valgte de at lave den spilleregel for dem selv, at hver dag skal indeholde elementer af ferie, og de rykkede derfor til Skælskør, hvor de fik udsigt til vand, frisk luft i rigelige mændger samt venlige og glade mennesker omkring sig i hverdagen - som netop er ting, der er lig med ferie for ægteparret, der er blevet boende i Skælskør siden.

- Skælskør er det perfekte bud på et godt sted at leve sit liv, hvor både fritids- familie- og arbejdsliv kan gå op i en højere enhed, og det vil vi gerne reklamere for med denne film, siger Ole Larsen.

Efter at have lavet en udførlig drejebog med alle de elementer, som viser Skælskørs dna på den bedst mulige måde, allierede Ole Larsen sig med reklamebureauet Ad Media, der igen med et filmselskab i ryggen på en enkelt dag fik indfanget de vigtigste dele af solskinsbyens fortræffeligheder.

- Vi optog filmen i september, og vi har fået utrolig gode tilbagemeldinger på den, fortæller Ole Larsen. Filmen er indtil videre blevet lagt op på Facebook på siden Det sker i Skælskør, men også Slagelse Kommune har vist interesse for, at filmen skal være en del af kommunes hjemmeside. Avisen Politiken har samtidig tilkendegivet, at Skælskør kan blive en del af en artikelserie om mennesker, som vælger at flytte væk fra hovedstaden for at prioritere andre værdier i livet end storbyliv.

- Filmen skal fungere som en magnet, der kan være med til at tiltrække både nye borgere, turister og kvalitetsarbejdspladser til Skælskør, understreger Ole Larsen.

Han påpeger at netop med de digitale muligheder, som blandt andet corona har påvist, vil større arbejdspladser sagtens kunne operere fra Skælskør.

Filmen »Solskinsbyen - et godt sted at bo« er blevet en realitet takket være flere lokale sponsorer, private filmoptagelser, Skælskør Lokalråd samt Ad Media.