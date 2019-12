Se billedserie Julehyggen fejlede ingenting, da der fredag morgen var kaldt til samling i Det Røde Pakhus for at fejret Årets Forening og ikke mindst alle de foreninger, der var nominret til samme pris. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Film skal ses i Årets Forening Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Film skal ses i Årets Forening

Slagelse - 20. december 2019 kl. 12:48 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skælskør: Det var et nærmest filmisk set-up, da der fredag morgen var indkaldt til morgenfest i Det Røde Pakhus for at fejre byens mange foreninger og i særdeleshed Årets Forening.

Med julemusik, juletræ til kip, dæmpet belysning, og glad summen fra de mange morgenfriske repræsentanter fra ikke mindre end 19 lokale foreninger var der lagt op til en hyggelig julemorgen og ikke mindst en god slutning.

Og netop for den lokale biograf Kosmorama endte »filmen« denne morgen lykkeligt. For Ole Rygaard, formand for Skælskør Biografforening, kunne efter et par stemningsfulde timer gå hjem med både diplom, en check på 5.000 kroner og æren ved at være blevet kåret som Årets Forening.

Glade og taknemmelige - Vi er for det første rigtig glade for at være blevet nomineret, men vi er også meget taknemmelige for at vinde, hvilket vi slet ikke havde forventet, siger Ole Rygaard. Han havde selskab i Det Røde Pakhus af sin kone, Anne Rygaard, der også i mange år har været frivillig i Kosmorama, hvor de to har set mange film sammen gennem årene.

- Vi har da også siddet og kysset på bagerste række, da vi var unge, siger Anne Rygaard, der blandt andet er med i biografens eventudvalg, der sørger for, at Kosmorama er meget mere end en biograf i klassisk forstand.

- Uden en biograf er Skælskør ikke en rigtig by, og man føler sig altid velkommen i biografen, lød det blandt andet, da den treenige jury, nedsat af Skælskør Erhvervsforening, læste op af de mange nomineringer, som var kommet i alt 19 lokale foreninger til glæde.

Nu må vi se, hvad vi finder på, siger Ole Rygaard med tanke på de 5.000 kroner, som takket været Sparekasse Sjælland Fyn Skælskør følger med prisen som Årets Forening.

Ole og Anne Rygaard tog på vegne af Skælskør Biografforening, Kosmorama, imod prisen som Årests forening.



To andre foreninger blev også fremhævet af juryen bestående af Anne Gudiksens, Bykontoret, Per Nygaard, Tao Centret og Henrik Tengberg, Sparekasse Sjælland-Fyn Skælskør, og det gjaldt Skælskør Marinegarde og Salonen 4xk.

Alle er vindere Men inden der blev sat navn på Årets Forening, understregede Pia Kimer Jacobsen, formand for Skælskør Erhvervsforening, i sin velkomsttale, at alle foreninger med rette kan ranke ryggen i stolthed.

- I skal alle føle jer som vindere, selv om der kun er én forening, der vinder i dag. Det er en stor glæde at se, hvordan vi kan spille hinanden gode i Skælskør, lød det fra Pia Kimer Jacobsen, der benyttede lejligheden til at opfordre alle de mange foreninger til at have Sparekassen Sjælland Fonden i mente, når der er brug for ekstra penge i kassen til specifikke formål.

Et filmisk øjeblik Og ingen film i biografen uden musik - heller ikke i pakhuset.

Med medlemmer af Skælskør Rytmiske Kor var julestemningen hurtigt sikret, og med Antonia på scenen sammen med Lars Kristian Sørensen på guitar, var der i høj grad tale om et filmisk øjeblik i pakhuset, da hun sang den engelske version af Glade Jul.

Og meget apropos fulgte hun den op med » With a Little Help from My Friends«, der lagde sig fint i tråd med, hvad hele morgenen handlede om: Det gode foreningsliv til fælles bedste.