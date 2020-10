Sjællandske skrev første gang om medarbejdernes kritik af skolelederens ledelsesstil lørdag den 29. august. I går tirsdag den 20. oktober oplyste skolens bestyrelsesformand Flemming Mark, at der var indgået en aftale om, at skolelederen fratræder og har haft sidste arbejdsdag på skolen.

Fik medarbejdere til at græde: Nu er skoleleder fyret med øjeblikkelig virkning

- Jeg har ingen kommentarer. Sådan lyder svaret fra Tove Blume, da Sjællandske tirsdag kontakter hende for at høre om baggrunden for den fratrædelsesaftale, som hun har indgået med bestyrelsen for den private Helms Skole. Her tiltrådte hun den 1. august 2017 som leder efter 30 år med Curt Asklund på lederposten.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her