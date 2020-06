Politiet var mandag aften massivt til stede på Motalavej i Korsør, hvor en 17-årig under et slagsmål blev stukket i brystet med en kniv.

Fik kniv i brystet under slagsmål: 16-årig sigtet for drabsforsøg

En 16-årig dreng er natten til tirsdag blevet anholdt og sigtet for drabsforsøg efter et slagsmål med en et år ældre ung mand.

Slagsmålet fandt sted på Motalavej i Korsør, og under slagsmålet, hvori flere personer deltog, blev den 17-årige stukket i brystet med en kniv.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Politiet fik anmeldelse om slagsmålet og knivstikkeriet klokken 22.55 mandag.

I forbindelse med slagsmålet har fire personer været anholdt, men de tre er nu løsladt igen.

Den 16-årige dreng, der er sigtet for drabsforsøg, forventes fremstillet i grundlovsforhør senere tirsdag, hvor der begæres lukkede døre.

Alle implicerede er fra lokalområdet. Den 17-årige er stadig indlagt til behandling.