Fik et chok: Livløs mand kom flydende i havn

Kom bare flydende

- Han kom bare flydende, da jeg stod og fiskede, hvad jeg havde gjort i næsten fire timer. Det var en hvid skaldet mand. Han havde t-shirt, bukser og sko på, fortæller den 23-årige. Han tilføjer, at det var en anden fisker der slog alarm. Den anden fisker var kommet for at fiske rejer og siger til Sjællandske, at han slog alarm med det samme, da han så den livløse mand i overfladen.