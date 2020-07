Se billedserie Det har taget mange, mange timer at lave det færdige resultat, som ses her. Dog ser det endnu bedre ud på et ordentligt tryk og i en fin ramme. Plakaten, som måler 50x70 centimeter, kan købes på Bykontoret fra på onsdag for 175 kroner.

Fik en god idé - og så gik det stærkt

Slagelse - 06. juli 2020 kl. 07:00 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fleste byer med respekt for sig selv kan godt li', at andre også synes om byen. Især, hvis byen på flere måder er speciel. Og det er Skælskør. Med kælenavnet »Solskinsbyen« og med sine mange gamle og unikke bygninger, så skiller den sig markant ud i forhold til mange andre byer.

Det mener 35-årige Kenneth Grymen også. Han bor selv i byen og er blandt meget andet en ivrig hobby-fotograf.

- På nettet havde jeg set, at en person fra Jylland havde gjort nogenlunde det samme. Så jeg lod mig inspirere, fortæller Kenneth.

Og hvad var det så, han havde set? En masse billeder af unikke og letgenkendelige bygninger, som tilsammen siger noget om den by, man kommer fra.

Kenneth tog på fotosafari i Skælskør, og i løbet af nogle timer havde han indfanget en række af byens markante bygninger.

- Jeg havde vel omkring 100 billeder, så jeg blev nødt til at sortere nogle fra, fortæller han.

Herefter gik han i gang med at samle »et puslespil« via Photoshop - et grafisk computerprogram, som lader den tålmodige bruger kreere fantastiske resultater.

Tricket går ud på at »fritskrabe« eller »fritlægge« bygningerne, således at alt omkring det forsvinder, og kun selve bygningen står tilbage. Herefter bliver det hele sat sammen til en slags mosaik, der tilsammen giver en grafisk repræsentation af byens »sjæl«.

Og efter mange, mange timer foran computerskærmen var Kenneth klar til at vise sin kreation til andre på nettet. Det foregik på Facebook-gruppen »Skælskør lige nu«, som har over 5000 medlemmer.

- Reaktionerne var helt overvældende. I løbet af ganske få timer fik jeg så mange »likes« og kommentarer, og rigtig mange spurgte, om de kunne købe motivet som en plakat, fortæller han.

Kenneth havde ikke selv nogen erfaring med hverken at lave eller sælge plakater, så han skulle lige tænke sig om.

Der gik dog ikke lang tid, før han blev kontaktet af Pia Kiemer Jacobsen fra erhvervsforeningen, som også havde set hans mosaik af Skælskør-motiver.

- Hun synes også, at det var rigtig godt og ville gerne være behjælpelig med at få lavet en plakat, fortæller han.

Og sådan går det heldigvis ofte, når en god ide opstår og bliver udført - og handlekrafige mennesker snakker sammen.

- Før jeg fik set mig om, var den grafiske virksomhed Hass Olsen A/S involveret, og så begyndte det hele at gå meget stærkt, fortæller han.

I løbet af blot fem dage kom alle detaljerne på plads, og resultatet er en superflot plakat i størrelsen 50 gange 70 centimeter, som bliver sat til salg fra på onsdag i Bykontoret for 175 kroner.

- I første omgang tænkte jeg, at der blot skulle trykkes 50 eksemplarer. Men da jeg viste plakaten til venner og bekendte, så ville de fleste have et eller flere eksemplarer, og så kunne jeg godt se, at 50 måske ikke var helt nok. Så nu prøver jeg at få lavet 100 stykker, siger han.

Flere har foreslået, at motivet også kunne blive til at puslespil - eller et postkort.

- Ja, det har også været nævnt, men nu må vi se. Jeg skal jo selv lægge ud for produktionen, og det er ikke helt billigt. Lad os først se, hvordan det går med plakaten, siger Kenneth Grymen.