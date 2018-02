Se billedserie Foto: Evan Hemmingsen

Fifty Shades fik temperaturen til at stige blandt kvinder - og mænd

Slagelse - 08. februar 2018 kl. 11:10 Af Niklas Asp Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var lagt op til endnu et erotisk drama, da Panorama forleden åbnede tre store sale op for de omtrent 520 biografgængere til premieren på Fifty Shades Freed.

Efter en tur på den røde løber fik gæsterne skænket et glas lyserøde bobler af fire unge mænd fra Café ZigZag, som stod klar med champagneflaskerne iført sort butterfly og hvide skjorter. Og det var tydeligt, at forventningerne var høje til den tredje film i rækken.

En ung kvinde af en flok på tre, som alle sammen har set de to tidligere film, forventede dog, at der blev skruet lidt ned for den erotiske del.

- Baseret på den seneste film, så tror jeg ikke, der kommer til at være så meget erotik, men mere dramatik. Jeg er meget spændt på at se, hvad der kommer til at ske, og jeg har glædet mig helt utroligt til premieren. Den kan umuligt skuffe, lød det.

Ikke kun for kvinder

Om end kvinderne var klart overrepræsenteret til at onsdagens premiere, var der også flere mænd, der havde trodset snevejret for at se dramaet udspille sig mellem Mr. Grey og Anastasia Steel.

En af dem var Danni, som var blevet taget med til premiere af sin kæreste. Det er ikke første gang, han stifter bekendtskab med Fifty Shades-trilogien, siger Danni.

- Jeg har set de andre to, men det er første gang, jeg ser den i biografen, faktisk. Egentlig synes jeg ikke, den er så erotisk, som folk siger, den er. Jo, der er selvfølgelig bryster, men ellers er det ikke så galt. Jeg glæder mig til at se den i biografen denne her gang.

Tre fyldte sale

I anledning af premieren havde Café ZigZag stillet champagne til rådighed, og der var stillet brudekjoler op, som de spændte gæster kunne få taget et billede med. Alle tre sale var mere eller mindre fyldte, og interessen for Fifty Shades Freed holder ved.

- Henover de næste par dage og weekender er der virkelig tryk på, for det er jo en populær film, og så vil vi gerne gøre lidt ekstraordinært ud af det, fortæller Morten Stefansen, direktør for biografen Panorama i Slagelse.