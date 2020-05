Fiber-tvist lander på ministerens bord

For kunderne handlede det blot om et par klik og en bekræftelse. Og så var den gratis fibertilslutning i hus.

I hvert fald på papiret, for i praksis må tusindvis af kunder sande, at de ikke får, hvad de har bestilt.

TDC Net og Fibia har nemlig ikke formået at nå til enighed om en aftale om fordeling af udgifter for gravearbejde i forbindelse med etablering. Og den fordelingsnøgle, Slagelse Kommune har lanceret på parternes vegne, er førstnævnte så uenig i, at man har trukket sig fra Slagelse og indstillet fiberudrulningen.