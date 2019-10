Se billedserie Dobbelt-arbejde i bogstaveligste forstand på Holmstrupvej. Mens mandskab fra Fibia har været på banen i sidste uge og grave, lægge kabler i og dække til, så er det TDC?s tur til at gentage øvelsen i denne uge. Foto: KIM BRANDT

Fiber-fumlerier på Holmstrupvej

Slagelse - 31. oktober 2019 kl. 06:15 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis du er en af de mange borgere i Slagelse, som synes, at der i år har været ekstraordinært meget vej- og gravearbejde i Slagelse, så har du helt ret.

- Normalt giver vi omkring 1000 tilladelser på et år, men allerede nu ser det ud som om vi lander på 1800, siger vejchef Jan Lund fra Slagelse Kommune.

I den sidste tid har været flere eksempler på, at et teleselskab har gravet, lagt kabler ned, dækket til og asfalteret - hvorefter et andet selskab er gået i gang med at grave præcis det samme sted.

- Det er ærlig talt lidt molbo-agtigt, og jeg kan godt forstå, at folk tager sig til hovedet, siger vejchefen.

Han understreger dog, at det absolut ikke er noget, der sker med kommunens billigelse.

- Som udgangspunkt giver vi tilladelse til, at der kan graves på et sted én gang. Hvis der så er flere aktører - for eksempel teleselskaber - som begge skal have deres kabler i jorden, så bør det naturligvis ske samtidigt. Alt andet giver jo ikke mening, siger han.

Ikke desto mindre er det sket på Holmstrupvej, hvor beboerne har oplevet, at fortovet er gravet op og siden dækket til igen - hvorefter et andet selskab ugen efter er gået i gang med at grave præcis det samme sted.

Forud for et større gravearbejde på offentlig vej er der naturligvis lavet en del forarbejde og planlægning - og kommunen har foretaget en såkaldt »samgravningsanalyse«, der blandt andet skal sikre, at to firmaer ikke laver »dobbelt-arbejde«. Men noget er tilsyneladende gået galt på Holmstrupvej:

- Vi har nu indkaldt både Fibia og TDC til et møde på kommunen på onsdag i næste uge. Det går naturligvis ikke, at der skal graves op to gange samme sted inden for en kort periode - og hvis den slags fortsætter, så har vi som kommune mulighed fra at trække deres gravetilladelser tilbage, siger Jan Lund.