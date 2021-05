Eventkoordinator i Business Slagelse, Helle S. Madsen, og festugeformand Jens Vadmand har fået lov til at bruge græstæppet på Harboe Arena til koncerter. Koncerterne er samlet på to dage af hensyn til netop græsset, der ikke skal være dækket til for længe ad gangen. Foto: Per Vagnsø

Festuge med stadion-koncerter

Slagelse - 22. maj 2021 kl. 08:12 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Der bliver festuge i Slagelse i år, men det bliver i andre rammer end de kendte, for ugens koncerter bliver holdt på Harboe Arena. Fredag 2. juli med Outlandish, We are te 90's og Kato, som udgør én koncert. Lørdag 3. juli bliver der to: Barbara Moleko og Lis Sørensen om eftermiddagen og om aftenen Die Herren og Sømændene.

Musikprogrammet er næsten helt lig det, der blev aflyst sidste år. Dog mangler et enkelt navn til erstatning for den nybagte far Mads Langer.

Festugens bestyrelse har længe talt på knapper og løbende taget bestik af corona-situationen og de restriktioner, der er fuldt med den.

Med det kendskab, som bestyrelsen nu har til, hvordan det sandsynligvis ser ud i uge 26, er det endt med stadion-løsningen.

- Festuge nummer 20, som vi skulle have haft sidste år, skal vi altså have i år med publikum delt i to hold på den gamle tribune, siger festugeformand Jens Vadmand.

Ved at flytte den musikalske del af festugen til stadion er der mulighed for, at 1000 mennesker ad gangen kan komme til koncerter. Det kunne også lade sig gøre på Nytorv, men det ville blive langt mere omstændeligt at indrette Nytorv efter forskrifterne med stole, forklarer Jens Vadmand.

Umuligt at hegne ind

Til gengæld må Dyrenes Dag vente til næste år.

- Det ville blive for krævende at styre folk og hegne hele anlægget ind. Men vi håber, det bliver en helt fornøjelig uge med de ting, vi har kunnet stable på benene, siger festuge-formanden.

Han gør opmærksom på, at publikum med billetter til to koncertarrangementer naturligvis godt kan komme ind til begge, men stadion skal tømmes for folk mellem hver gang.

Nordboløbet gennemføres også, og det bliver med start og mål i lystanlægget om tirsdagen.