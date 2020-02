Festmusiker Troels Christensen til tops med fødselsdagssang. Her gælder det dog musik til et julearrangement for morgensvømmere. Foto: Helge Wedel

Festmusiker Troels Christensen nummer et med fødselsdagssang

- Jeg troede ikke rigtig, jeg kunne synge og spille denne sang til succes, da jeg blev præsenteret for den af Kurt Bønnerup i sin tid. Men han er jo en meget erfaren sangskriver med mange tophits bag sig, så han overbeviste mig - og det er jeg ret glad for i dag, siger Troels Christensen. Festmusikeren oplevede forleden at blive stemt ind på 1. pladsen på DK4´s landsdækkende tv-hitliste med landets nye fødselsdagssang »Vi si´r tillykke«.

- »Vi si´r tillykke« kan bruges af alle - uanset alder og køn. Flere husker nok »I dag er det Oles fødselsdag«, men den er lidt mærkelig at synge for en på tre år eller for en voksen, der har forladt skolen. Og hvorfor lade sig nøje med en engelsk som »Happy Birthday«, når vi nu har en på dansk, som er let at synge for alle og til alle?, spørger sangens tekstforfatter Kurt Bønnerup.