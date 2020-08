Se billedserie - Skål, så giver vi den gas, lød det fra Merete Ludvigsen (til venstre) og Marianne Hvass inden musikken gik i gang. Foto: Arne Svendsen

Festivalstemning ved udsolgt koncert

Atlantia Slagelse Sommerlyd kom godt afsted med udsolgt arrangement ved posthuset, hvor de 500 tilstedeværende dog måtte tage behørigt hensyn til coronarestriktioner. I aften går det løs igen, og der er stadig billetter til salg.

Slagelse - 28. august 2020

- Det er rigtig fedt, at der nu kan komme gang i musikken.

Lød det fra revisor Merete Ludvigsen fra Høng, der var en af de, der havde købt billet til fredagens afdeling af Atlantia Slagelse Sommerlyd.

Hun var primært kommet for at høre Carpark North, men lyttede også med på arrangementets første artist, Mattis, som nok vil være ukendt for mange, men som ifølge pressetalsmand Miquel Calderon er meget kendt i Tyskland.

Merete Ludvigsen fulgtes med sin veninde Marianne Hvass, der er sygeplejerske. Hun glædede sig også over musik-initiativet og noterede med tilfredshed, at der blev sprittet godt af og taget hensyn til risikoen for at sprede coronavirus.

Sammen i grupper For at undgå at sprede virus var der tale om en siddende koncert. De der havde købt billetter sammen blev anbragt lige ved siden af hinanden, men med afstand til de andre grupper.

- Men I må altså godt rejse jer op og klappe, lød det fra Miquel Calderon, da han bød velkommen fra scenen, og den opfordring sad pultikum da heller ikke overhørig, ikke mindst under Carpark North koncerten.

Der var ikke noget med at forlade sin plads og gå hen til baren. Alle drikkevarer skulle bestilles hos frivillige værtinder, som gik rundt blandt publikum.

En af dem var Sanne Salomonsen, tidligere aftenskoleleder og i dag ansat på kommunen. Hun understregede dog, at hun var frivillig som privatperson.

- Det gør jeg fordi det er et rigtigt fedt initiativ det her, sagde hun.

Carpark North-stemning Trods udsolgt var der tomme stole ved Mattis-koncerten, men der var godt fyldt op og masser af stemning, da aftenens hovednavn Carpark North gik på scenen kort før avisens deadline.

- Dejligt at spille foran nogle rigtige »hoveder« igen i stedet for foran biler eller kameraer, lød det fra forsanger Lau Højen inden han og bandet gik videre til endnu et nummer, der fik publikum til at klappe og huje med hænderne over hovedet.

I aften gælder det så Go Go Berlin klokken 19.00 og Jesper Binzer med band klokken 21.00. Her var der stadig fredag omkring 100 usolgte billetter.

- Vi håber på at få dem solgt, men vi har hele tiden været klar over, at lørdag kunne blive et problem, da en meget stor del af de udskudte konfirmationer og bryllupper fra foråret afvikles her, siger Miquel Calderon.