En arbejdsgruppe bestående af i alt ni aktører fra forskellige foreninger og organisationer har kæmpet for, at Street Art Festival i Slagelse bliver en realitet trods coronavirus. Heriblandt Jens Vadmand, formand for Slagelse Festuge, Anette Borg, direktør i Slagelse Musikhus (th.), Jane Dahl, marketingchef i VestsjællandsCentret (tv.) og Helle Madsen, eventkoordinator i Business Slagelse. Foto: Mie Neel

Festival slår fast: Afholdes til maj

Fra den 6. til den 8. maj vil Street Art Festival med 21 deltagende kunstnere løbe af stablen i Slagelse. En arbejdsgruppe har kæmpet for, at festivalen finder sted trods corona. Fremadrettet bliver det en tilbagevendende begivenhed.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her