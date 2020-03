Nørrevangskirken udsætter konfirmationer.

Festen er udsat: Kirke udskyder konfirmationer

Slagelse - 17. marts 2020 kl. 19:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som det allerede er varslet flere steder i landet, bliver en hel del konfirmationer i Slagelse også udskudt.

Aktuelt gælder det over 40 unge mennesker, der den 4. og 5. april skulle konfirmeres i Nørrevangskirken i Slagelse. Indtil videre ligger der ingen erstatningsdatoer klar.

- Det er noget frygteligt noget, vi oplever i øjeblikket, og det ligger selvfølgelig i situationen, at vi må udskyde, siger sognepræst Lars Kistrup, der ærgrer sig over at måtte meddele forældre og børn, der glæder sig til en stor dag, at i alt fem konfirmationer af de unge mennesker er udskudt på ubestemt tid grundet coronavirus.

- Der arbejdes på at finde nye datoer, men hav lidt tålmodighed - situationen i Danmark er utilregnelig p.t., og der er ingen mening i at melde flere datoer ud, lydet det på Nørrevangskirkens hjemmeside, hvor det ligeledes fremgår, at familierne vil blive kontaktet, når der ligger en ny dato klar - formentlig til efteråret.

Allerede inden aflysningen var en realitet, var det planen at begrænse antallet af gæster ved konfirmationerne, oplyser sognepræsten, der har fået flere forældremeldinger om afbud.

- Det er jo en folkekirkelig dag, og når vi er en stor kirke, har vi også været nødsaget til at begrænse mor, far og søskende. Nu er det efter biskoppens melding blevet til, at alle konfirmationer udskydes, siger Lars Kistrup, der dvæler ved, at der i forvejen ingen gudstjenester er.

- Og selv i forhold til begravelser må vi udskyde eller gøre det på anden vis, end vi plejer, siger han.

