Se billedserie Silje Munthedahl fra 6. klasse på Marievangsskolen kan godt lide at udfordre sig selv. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Feriestart med hjerne-motion

Slagelse - 10. februar 2018 kl. 11:23 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Skolernes Skakdag var omkring 400 elever fra Marievangsskolens 4.-9. klasser i Vesthallen i Slagelse, hvor de rykkede med brikkerne klassevis, og hvis man troede, at skak hang uløseligt sammen med dyb, tænksom tavshed, kom man på bedre tanker. Eleverne snakkede skam over spillene to og to, og de skiftede også pladser med jævne mellemrum, så hver enkelt hele tiden fik nye udfordringer i form af nye modstandere. Ulempen var, at spillerne to og to sjældent fik afgjort et spil, som nogle af eleverne bemærkede.

På Marievangsskolen har skak været et valgfag på mellemtrinnet i et halvt år, men der har været skakhold de seneste to år.

- Og så er det ved at blive populært i nogle frikvarterer, fortæller matematiklærer Henrik Friis, der sammen med andre lærere overvågede, at alt gik rigtigt for sig - uden konge og løber, for de giver efter sigende anledning til for mange konflikter.

Henrik Friis ser flere fordele ved, at eleverne spiller skak:

- Det gør, at de har det godt med hinanden, så det sociale har fået endnu et løft, og så giver det koncentration, siger Henrik Friis, som derimod ikke tør skrive under på, at skak, som flere ellers mener, er så god motioin for hjernen, at det styrker indlæringen i skolen generelt.