Fem søer er snart skøjte-klar

Med de frostgrader, meteorologerne har stillet i udsigt for den kommende tid, er der rigtig gode chancer for, at Slagelse Kommune åbner for skøjteløb på søerne engang i næste uge. Nogle steder ser isen måske sikker ud allerede, men den er ikke tyk nok til at kunne bære endnu, så foreløbig advarer kommunen mod at afprøve skøjterne her i weekenden.