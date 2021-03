Se billedserie Aktuelt er BoligKorsør i gang med at få fem familier smidt ud af deres lejemål på Motalavej, fordi de har begået og er dømt for grov kriminalitet. I dag fredag udløber høringsfristen for den nye lovgivning, der skal gøre udsmidning langt hurtigere. Billedet er fra september 2020, hvor der var ministerstorm på Motalavej med besøg at statsministeren, justitsminitsteren og boligministeren. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Fem familier på Motalavej på vej til udsmidning af bolig

I dag fredag udløber høringsfristen for den nye lovgivning, der giver boligselskaber mulighed for straks at smide kriminelle beboere ud af deres lejlighed, når de dømmes første gang.

Slagelse - 05. marts 2021 kl. 05:49 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

- Hidtil har de kunne køre os rundt i manegen i årevis ved at anke deres sag. Den længste sag om at få ophævet lejemålet for en kriminel familie har taget os fem år, så jeg er virkelig glad for, at politikerne på Christiansborg har lyttet og forstået mine indvendinger om den gældende lovgivning, som de nu ændrer, siger Ebbe Jens Ahlgren til Sjællandske. Han er formand for BoligKorsør, der siden 2014 har haft nultolerance-politik for kriminelle beboere på Motalavej, der i alle årene har været på ghetto-listen.

