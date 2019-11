Et arabisk opgør her midt på Linde Alle ved spillestedet Jokeren en august aften ved 21.15.-tiden udløste mandag lange fængselsstraffe til fem yngre mænd tilknyttet Motalavej. De fem blev fundet skyldige i at overfalde en 26-årig mand med samme etniske baggrund som dem selv. Foruden slag og spark blev kniv og saks brugt som våben. To af de dømte er brødre og tidligere dømt for vold begået i Korsør. Foto: Helge Wedel

Artiklen: Fem Motalavej-unge idømt over syv års fængsel for vold

Fem Motalavej-unge idømt over syv års fængsel for vold

Som i en gangsterfilm blev en Suzuki personbil ført af en 26-årig mand med arabisk baggrund den 26. august ved 21.15-tiden bragt til standsning af to andre personbiler af mærket Peugeot og Kia ud for spillestedet Jokeren på Linde Alle. Bilerne var fyldt med yngre mænd også med arabisk baggrund. Herefter gik et voldsomt overfald i gang. En såret 26-årig og hans smadrede Suzuki blev ladt tilbage, mens de øvrige biler ræsede fra stedet, hvorfra flere omkringboende ringede 112. Ved overfaldet blev der brugt både kniv og saks samt spark og knytnæveslag mod manden, der forgæves søgte at forsvare sig mod de mindst fem, der overfaldt ham. Foruden en operationskrævende stiklæsion fik han brækket et ribben, fik flere hudafskrabninger og et blåt øje. Ved retten i Næstved fandt en domsmandsret mandag fem yngre mænd alle med tilknytning eller bolig på Motalavej skyldig i eller medvirken til det grove overfald. Tre indtil nu ustraffede på 18, 19 og 20 år blev idømt et år og tre måneders fængsel, mens et brødrepar på 19 og 20 år - begge tidligere straffet - fik et år og otte måneders ubetinget fængsel.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her