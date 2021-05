Fejring af muslimsk fastemåned aflyst for andet år i træk

I Ringparken udgør beboere med ikke-vestlig baggrund 57 procent, hvoraf flere er muslimer. Men for andet år i træk er fejringen af den årlige fastemåned Ramadan aflyst. Børnene får dog gaver og uddelt slikposer, siger formanden for Foreningen Ringparken.

Endnu et år må muslimer droppe at fejre den årlige fastemåned Ramadan, der slutter i dag, onsdag. I Ringparken i Slagelse er Eid-festen, der normalt samler op mod 1000 deltagere, aflyst grundet coronarestriktioner.

Sidste år måtte man samles 10 personer. I år må man samles 25. Men det er stadig ikke nok til, at den årlige fastemåned Ramadan, der holdes af landets cirka 320.000 muslimer, kan fejres, som den plejer.

Det oplyser Hussein El-Khodr, der er formand for Foreningen Ringparken og normalt står for mange arrangementer i forbindelse med ramadanen.

- Vi må samles 25 personer i huset ( beboerhuset Nordhuset, red. ) og 75 udenfor. Normalt samles vi 500-600. Så det giver sig selv, at det kan vi ikke i år, forklarer han.

Tidligere år har den store Eid-fest kaldet Eid ul-Fitr samlet både muslimer og ikke-muslimer fra lokalområdet i Slagelse, da festen afholdes for alle, der måtte være interesseret.

I 2019, da den blev afholdt sidste gang, arrangerede forskellige foreninger i boligområdet endda en tre dage lang fest med et lejet tivoli og forlystelser. Her deltog omkring 1.000 gæster.

- I år bliver der nogle små aktiviteter for børnene, ligesom de får delt nogle Eid-gaver eller slikposer ud. Det er nok for os, som situationen er nu. Vi skal ikke holde stor fest, understreger Hussein El-Khodr, der håber at kunne holde en Eid-fest senere på året. Måske til juli.