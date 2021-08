Lørdag fejrede Skælskør Marinegarde sit 50 års jubilæum på Borreby Gods, hvor seks andre garder var inviteret til at deltage i både optræden og efterfølgende festligheder. Foto: Kenneth Grymen

Fejrede 50 års jubilæum et år for sent

Lørdag inviterede Skælskør Marinegarde seks andre garderkorps til Borreby Gods for at fejre, at garden sidste år fyldte 50 år. Sidste år blev den store fest nemlig aldrig til noget på grund af corona.

Slagelse - 30. august 2021 kl. 10:33 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Er man garder betyder fællesskab alt. Det mener man i Skælskør Marinegarde, der sidste år på grund af coronapandemien måtte aflyse at holde stor fest i forbindelse med gardens 50 års jubilæum.

Noget, der - netop fordi fællesskabet er så vigtigt - ærgrede garden så meget, at jubilæet i stedet blev fejret med deltagelse af seks andre garderkorps på Borreby Gods i lørdags. Altså egentlig cirka et år for sent.

- Coronarestriktionerne er endelig ophørt, og derfor har vi kunnet få lov til at samle den mængde af mennesker, som vi har lyst til, for at fejre vores jubilæum, fortæller Amalie Kristensen, der er bestyrelsesmedlem i Skælskær Marinegarde.

Festen, hvor de forskellige korps gav koncert og sidst på dagen mødtes til en fælles middag, betød meget for gardens medlemmer, siger hun.

- Garderkulturen er et helt særligt fællesskab, og det her med at have venskaber på kryds og tværs - men med en fælles interesse - har stor betydning. Vores unge mennesker sætter stor pris på, at de kan dele deres interesse med andre unge, forklarer Amalie Kristensen.

Kalder det noget andet Skælskør Marinegarde blev stiftet den 3. september 1970, og sidste år blev jubilæet blandt andet markeret med en march gennem Skælskør by med med besøg af Jørgens Garde fra Vordingborg samt Slagelse Garden.

Ifølge Amalie Kristensen var det oprindeligt planen, at Borreby Gods skulle være rammen for jubilæet. Artiklen fortsætter efter billedet...

Slagelse Garden var med til at fejre Skælskør Marinegardes 50 års jubilæum ved at give en koncert. Foto: Fleur Sativa

- Men vi havde også håbet, at kunne holde reception og stjernemarch inde i byen, fortæller hun.

- Det har vi droppet, dels fordi der er andre aktiviteter inde i byen, og dels fordi vores unge mennesker har haft en jubilæumsmarch sidste år - godt nok noget anderledes, end hvordan det først var tiltænkt - men vi skal ikke gentage, og vi skal ikke kopiere. Så nu har vi gjort det sådan her, uddyber Amalie Kristensen.

Fordi Skælskør Marinegarde allerede sidste år tog hul på jubilæumsfejringen, valgte garden at kalde lørdagens arrangement for »Fælles Musikfestival« i stedet for »Jubilæumsfejring.«

- Det er tænkt som en fejring af, at vi sidste år fyldte 50 år, men for det ikke skulle være en kopi af det jubilæum, vi egentlig havde planlagt dengang, kalder vi det noget andet, forklarer gardens bestyrelsesmedlem.

»Det er rigtig fedt, at vi kan hygge sammen« At den store fest blev aflyst - eller rettere udskudt - sidste år, kalder 16-årige Tobias Bo Langkjær Tange og jævnaldrende Viktor Hernvig for »ærgerligt.« De to gardere, der har været en del af Skælskør Marinegarde i henholdsvis ni og fem år, er af den grund ekstra glade for, at festen i lørdags var mulig. Artiklen fortsætter efter billedet...

Tobias Bo Langkjær Tange (th.) og Viktor Hernvig har været en del af Skælskør Marinegarde i henholdsvis ni og fem år. Foto: Fleur Sativa

- Vi havde en jubilæumsmarch sidste år - men det var ikke så stort, som det kunne have været Det var lidt ærgerligt, selv om vi havde set det komme på grund af coronasituationen, forklarer Viktor Hernvig og bliver suppleret af Tobias Bo Langkjær Tange:

- Det er rigtig fedt, at vi kan hygge sammen. Det er det, jeg synes, er fedest ved de her arrangementer: At man kan møde andre gardere, der ikke er fra samme by.