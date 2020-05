Den i dag 75-årige ejer af Nyelandsgaard fra 1777 Sten Stjerne Hansen er her fotograferet få dage før, at tvangsnedrivningen i juli 2018 af længerne til Korsørs sidst bevarede fire-længede gård gik i gang. Nu hænger skatteyderne på millionregning og en mulig erstatning. Foto: Hans-Jørgen Johansen.

Fejl ved tvangsnedrivning koster skatteyderne millioner

Byrådet har på et lukket punkt nikket ja til at betale for tvangsnedrivningen af Korsørs sidste fire-længede gård.

Regningen var sendt til ejeren, men han fik som en anden David mod Goliat medhold, da han anlagde retssag. Borgmesteren afviser, at den dyre fejl skulle skjules for offentligheden. Forlig med tavshedsklausul indgået.

