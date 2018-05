En 17-årig dreng kan se frem til en fængselsstraf, efter han angiveligt har blottet sig over for flere voksne kvinder såvel som piger. Blandt andet her på Dannevirkevej i Slagelse. Han tiltales for blufærdighedskrænkelse efter straffelovens §232. Foto: KIM BRANDT

»Fedladen« blotter risikerer fængsel

Slagelse - 17. maj 2018 kl. 06:05 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Først et billede af en nøgen kvinde. Dernæst svesken på disken.

En 17-årig dreng - i beige shorts og sandaler - har ifølge et anklageskrift, der på tirsdag sætter ham på anklagebænken ved Retten i Næstved, haft en noget frimodig stil, når han har skullet tiltuske sig særligt kvinders opmærksomhed.

Drengen anklages for blufærdighedskrænkelse efter i 2016 - ad flere omgange - at have fremvist billeder af topløse og i flere tilfælde helt nøgne kvinder til sagesløse forbipasserende - og efterfølgende serveret en »fræk ting«, som politiet benævnte det, da man 21. juni forrige år efterlyste en fedladen blotter.

Det efter en episode på Dannevirkevej, hvor den dengang blot 15-årige dreng angiveligt først antastede en 20-årig kvinde for lidt senere at onanere - med et derfor synligt lem - lige foran en femårig pige og hendes mor.

Moren meldte efterfølgende sagen til politiet, efter at drengen tilsyneladende havde slået ud efter kvinden.

- Jeg har aldrig oplevet en, som slog ud efter mig. Og jeg blev ærlig talt forskrækket, fordi jeg havde min datter med, fortalte hun dengang til Ekstra Bladet i kølvandet på episoden, som tilmed fik ordensmagten til at efterlyse drengen.

Den i dag 17-årige, som ifølge senioranklager Rune Jensen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi risikerer fængsel, har også gjort sig til over for to piger på 12 og 13 år. Det i et busskur ved Ndr. Ringgade, hvor han udover at onanere spurgte dem, om de ville slikke på hans lem.

Da han ikke er myndig, og kommunen derfor har skrevet udtalelse på ham - i forhold til en videre foranstaltning af en art - bliver fængselsstraffen formentlig betinget, vurderer Rune Jensen. Hvis altså drengen dømmes for de i alt seks forhold i anklageskriftet.