Se billedserie Color of Joy er, fra venstre: Lisbeth Flor, Karin S. Andersen, Stine Lind Bækkegaard, Jette Hansen, Annette Petersen og Dorthe Kolbe. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Farverige fornøjelser i et tårn

Slagelse - 25. maj 2021 kl. 09:14 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Der var både skarpe portrætter, farverige marker, blomster, badende nymfer og spirituelt inspirerede malerier af den slags, hvor beskuerens fantasi skal på arbejde, samt keramik, da den nydannede kunstnergruppe Color of Joy som en del af »Kunst i Pinsen« udstillede i Røde Tårn i Slagelse.

Der er faktisk ingen lighedstegn at sætte mellem Annette Pedersen, Dorthe Kolbe, Karin S. Andersen, Lisbeth Flor, Jette Hansen og Stine Lind Bækkegaard. Ikke ud over glæden ved at folde sig ud kreativt og så den vestsjællandske baggrund.

Karin og Jette har malet sammen nogle år, og de kunne godt tænke sig at danne en gruppe. så Jette hev fat i Lisbeth, som hun havde været på kursus sammen med på Malergården i Odsherred.

Flere af de andre havde også mødt hinanden i forskellige sammenhænge, og så blev gruppen en realitet med fælles debut over to etager i det tidligere kedeltårn ved elværket i Træskogården.

- Man skal bare have lysten til at vise det, man laver, frem for andre. Medlemmerne må hellere end gerne være forskellige, fastslog Karin S. Andersen.

En bredere oplevelse

- Publikum er jo også forskellige. Nogle går efter det rolige, og andre vil have pangfarver. Oplevelsen bliver bredere, når man er flere, konstaterer Stine Lind Bækkegaard og tilføjer, at det også kan være svært at have værker nok med til et stort udstillingslokale, hvis man kun er sig selv.

At være i samme kunstnergruppe betyder også, at de kan inspirere hinanden, ligesom de lægger vægt på det sociale, og så er det i øvrigt ikke udelukket, at gruppen vokser. Måske med mandlige medlemmer, for at Color of Joy foreløbig udelukkende tæller kvinder, betegner de som en tilfældighed.

De seks var godt tilfredse med udstillingslokalerne. Bortset fra at det er et mas at bakse alle malerierne op ad trapperne - og ned igen efter blot tre udstillingsdage.

Besøgstallet toppede lørdag med 54 mennesker, der sugede de forskelligartede indtryk til sig.