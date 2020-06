Farvel til spejdermor og datter

Kirsten Harboe begyndte som mange andre forældre med at hjælpe lidt til, da hendes døtre Agnete og Julie begyndte hos pigespejderne tibage i 1999. »Lidt hjælp« kunne ildsjælen Kirsten Harboe naturligvis ikke nøjes med, så hun har siden været leder for både de mindste og de største og for det hele. Hun står derfor i dag for mange både nuværende og tidligere pigespejdere i Korsør som deres spejdermor.