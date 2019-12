Se billedserie Der var masser af gaver til Bodil Fonfara på dagen. Her er Jette Espenhein i giverens rolle. Til højre formanden for brugerrådet Jens Kristensen, der holdt en flot tale på vers. Foto: Arne Svendsen

Farvel til foregangskvinde på aktivitetscenter

Slagelse - 18. december 2019 kl. 06:34 Af Arne Svendsen

- Du har noget at være stolt af. Du har været drivkraften i at skabe et hus, som er rammerne for en stor gruppe af byens mange pensionister og efterlønsmodtagere. Et værksted for skabelse af livskvalitet for den enkelte bruger.

Sådan lød det fra Jørgen Andersen, leder af kommunens aktivitetscentre og desuden socialdemokratisk byrådsmedlem, da han og mange andre tirsdag sagde farvel til Bodil Fonfara, der holdt afskedsreception efter 20 år som leder af aktivitetscentret Midgård i Skolegade.

Det myldrede med brugere og frivillige i det aktive hus, som i de år Bodil Fonfara har været leder, er blevet udvidet både lokalemæssigt og hvad aktiviteter angår.

- Du kom, du så, du sejrede, lød det i talen fra aktivitetsmedarbejder Else Torndahl, der roste Bodil Fonfara for mange ting.

Ikke kun for at have sat mange ting i gang, men også for at have draget omsorg for medarbejderne, når de havde modgang, også i privatlivet.

Else Torndahl kaldte Bodil Fonfara for en foregangskvinde.

Hun kom i sin tid fra højskolelivet i Skælskør, og det var ikke helt populært i starten, da hun kørte højskoleuge.

De sidste syv år har man dog haft denne aktivitet, og desuden har Bodil Fonfara stået i spidsen for at arrangere rejser til mange destinationer, blandt andet Tyrkiet og Island.

Stor ros var der også fra formanden for brugerrådet, Jens Kristensen, der holdt en flot tale på 20 vers, hvor udviklingen på centret i Fonfaras tid blev beskrevet.

Bodil Fonfara konstaterede i sin tale, at centret i dag har over 50 forskellige aktiviteter, og de visioner man gennem årene har haft , er blevet realiseret. Senest inddragelsen af andensalen til aktiviteter.

- Tusind tak for tyve år og pas godt på hinanden og fællesskabet. Og hvil ikke for længe på laurbærrene, men lad visionerne og Midgård fortsat blomstre og længe leve, lød det fra den nu forhenværende leder, der netop har rundet de 67 år.

Hun vil nu nyde pensionistlivet på Reersø, hvor hun er med i flere kreative aktiviteter og bor i et stort hus med havudsigt.

Umiddelbart står der ingen klar til at tage over efter hende på Midgård.

- Der er brugt lidt for mange penge på aktivitetscentrene, og derfor vil det i første omgang være sådan, at jeg vil skulle være her indimellem, siger Jørgen Andersen, der i sin tale også nævnte, at han og Bodil Fonfara har »krydset klinger« mange gange.

Jørgen Andersen har normalt sin »base« på Aktivitetscenter Teglværksparken i Korsør.

Han siger, at man skal have kigget på den samlede struktur for aktivitetscentrene i Korsør, Skælskør, Slagelse og Dalmose.

Han afviser bestemt ikke, at det kan ende med en samlet ledelse for de tre centre i Slagelse, nemlig Midgård, Alliancehaven og Kongehavecentret.