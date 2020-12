Ved sidste nedlukning blev online-træninger streamet over Facebook så populært, at personlig træner Johnny Reimer Glerup har kørt det lige siden. Det er både nemt og bekvemt, lyder det. Flere har derfor samme tilbud. Foto: Kim Brandt

Farvel til fitnesscentre: Nu flytter træningen herhen i stedet

Fra i dag skal fitnesscentre i 38 kommuner holde lukket. Heriblandt i Slagelse, hvor flere dog står klar med mulighed for online-træning hjemmefra stuen. Medlemmer opfordres til at bruge denne mulighed frem for at rejse til nabokommunen.

Slagelse - 09. december 2020

Drej nøglen, og så afsted. For fleres vedkommende kan det måske være fristende »bare lige« at sætte sig ind i bilen og køre til nabokommunen for at træne i et nærliggende fitnesscenter, der ikke er ramt af regeringens skærpede restriktioner mod coronavirus.

Men bliv hjemme. Og tilslut dig i stedet en internetforbindelse, lyder opfordringen gældende fra i dag.

Flere fitnesscentre og trænere tilbyder nemlig såkaldt »online-træning« til de medlemmer, der bor i en af de 38 berørte kommuner, som frem mod den 3. januar er delvist nedlukkede på grund af for høje smittetal. Det sker i stil med sidste nedlukning tilbage i foråret.

- Vi lægger hjemmetræningsprogrammer op på vores Facebooks-side tre til fire gange om ugen, som folk kan følge hjemme fra stuen. Og så kan man træne, når man vil, fortæller blandt andre Søren Berg, der er selvstændig personlig træner og ejer træningscentret WODwithBERG GYM i Slagelse.

Følger anbefalinger Her har medlemmer selv fået lov til at beslutte, om de vil sætte deres medlemskab i bero - eller om de vil betale abonnementsprisen for december måned mod at låne centrets udstyr eksempelvis håndvægte med hjem.

Online-træningerne er dog tilgængelige for alle. Også ikke-medlemmer. Artiklen fortsætter efter billedet...

Søren Berg flytter ind i nye lokaler i det nye år, men frygter forlængelse af restriktioner. Derfor undersøger han muligheden for udendørs træning kombineret med online-træninger. Foto: Fleur Sativa

- Vi har en særskilt »social gruppe« til vores medlemmer. Men vi kan lige så godt hjælpe alle i kommunen, der ikke har mulighed for at træne, som de plejer, fortæller Søren Berg.

Centerejeren fra Slagelse håber på den måde, at borgere i kommunen vælger at lade bilen stå for at undgå at sprede smitte på tværs af kommunegrænserne.

Det er i tråd med regeringens klare anbefaling. Og her er online-træningerne et godt redskab, lyder det.

Søren Berg forstår nemlig godt, at det er vigtigt for mange at holde træningen ved lige. Måske særligt i en tid, hvor fed julemad og flere søde sager frister.

Ændrede vaner - Jeg synes, at det er vigtigt at træne året rundt. Men sidste år havde vi også vores særlige juletræninger og en fælles nytårstræning, som var meget populært. Det flytter vi så bare i år over på Facebook, forklarer han.

At det sociale medie på den måde kan bruges til andet end at holde kontakten til familie, venner og bekendte ved lige, har også Johnny Reimer Glerup opdaget.

"Da landet lukkede ned i marts, ændrede det behovene for manges vedkommende (...)"

- Johnny Reimer Glerup - Johnny Reimer Glerup Også han er personlig træner, men til hverdag tilknyttet Aktiv Velvære i Slagelse.

Siden sidste nedlukning, hvor fitnesscentrene stod stille i cirka tre måneder, har han fortsat med online-træningerne. Så i dag er det et koncept, der er kommet for at blive og kører på abonnementsbasis.

- Da landet lukkede ned i marts, ændrede det behovene for manges vedkommende. Så da centrene åbnede i juni, havde flere det faktisk fint med at træne hjemme fra stuen, forklarer Johnny Reimer Glerup.

Nemt og bekvemt I dag kan man derfor tegne medlemskab gennem ham og for 250 kroner om måneden få adgang til tre træninger om ugen, der kan enten live-streames eller ses, når det passer ind i hverdagen.

- Jeg kalder det en »powertræning«, men det er meget afvekslende. Der er træning både med håndvægte, keddlebells og elastikker. Og om lørdagen er der fokus på, at det er træning for hele familien, fortæller Johnny Reimer Glerup, som peger på, at prisen er per husstand, og at man ikke nødvendigvis behøver at have træningsudstyr for at være med. Artiklen fortsætter efter billedet...

Online-træningerne optages og deles direkte på Facebook. Det skaber samme følelse som til en holdtræning i fitnesscentret, mener Johnny Reimer Glerup. Foto: Kim Brandt

- Man kan for eksempel bruge vandflasker i stedet for håndvægte og en rygsæk med bøger i stedet for en sandsæk, forklarer Johnny Reimer Glerup.

Og netop fordi online-træning er både nemt og bekvemt, er det også eftertragtet, lyder det. Således har flere allerede henvendt sig og efterspurgt tilbuddet.

- Allerede mandag aften bliver jeg kontaktet af mange, der nu er forhindret i deres normale træning, fortæller Johnny Reimer Glerup, der mærkede samme iver ved sidste nedlukning.

Forventer at få travlt - Men modsat sidste gang, hvor flere tog løbeskoene på og tog træningen udendørs, har vi lidt vejret imod os denne gang. Det er koldt og mørkt. Så det er ikke lige så nærliggende, fortæller træneren fra Slagelse, der lørdag live-streamede sin online-træning nummer 150 fra en lukket Facebook-gruppe, hvor betalende medlemmer har adgang.

"(...) de ved, at hvis der skal være et gym efter nytår, så kræver det, at de støtter os."

- Søren Bern, WODwithBERG GYM - Søren Bern, WODwithBERG GYM - Det bare at tænde for knappen, så står jeg der . Og jeg har døgnåbent, forklarer Johnny Reimer Glerup, der forventer at få travlt den næste måned, hvor de normale centre holder lukket.

Og travlt med at uploade videoer forventer også Søren Berg at få. Men da han tilbyder online-træningerne som en gratis hjælp til træningshungrende danskere, frygter ejeren af WODwithBERG GYM, at restriktionerne vil blive forlænget.

Vigtigt med fortsat støtte - Vi ved jo desværre ikke, om det kun er en måned. Og man siger, at smittetallene vil være høje i januar og februar. Så jeg frygter, at vi lige så godt kan forberede os på, at det vil vare i længere tid, siger Søren Berg, der ellers så frem til at åbne op i nye lokaler den 5. januar.

Selv hvis åbningen i de nye lokaler udskydes, ser det dog ikke ud som om, at medlemmerne af WODwithBERG GYM er på flugt. »Heldigvis«, siger centerejeren.

- Lige nu og her er der ingen, der har valgt at sætte deres medlemskab i bero - for de ved, at hvis der skal være et gym efter nytår, så kræver det, at de støtter os, fortæller Søren Berg.