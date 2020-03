HR-chef stopper med øjeblikkelig virkning. Han er den seneste i rækken af flere chefer, der siger farvel.

Farvel til endnu en chef: Stopper nu - men får løn i et år

Slagelse - 20. marts 2020 kl. 09:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Spørger du kommunaldirektør Frank E. Andersen, er der fortsat den ledelseskraft til stede, som der er brug for i Slagelse Kommune.

Svaret falder i kølvandet på endnu et farvel til en chef fra en af de øverste kommunale hylder.

Denne gang er det HR-chef Danni Wulff, der har båret titlen som stabschef siden 2015 - men har været ansat i kommunen siden 2009 - der siger farvel. Mere præcist har man indgået en fratrædelsesaftale, der betyder, at Danni Wulff, der blandt andet er uddannet premierløjtnant ved flyvevåbnet, stopper med øjeblikkelig virkning.

Stabschefen gør sin retræte i praksis, men er i teorien ansat frem til marts næste år - det vil sige de næste 12 måneder, hvilket vil sige, at han naturligvis beholder sin månedlige gage på 70.539 kroner plus pension. Der udbetales samtidig en godtgørelse svarende til to måneders løn plus et ekstraordinært pensionsbidrag i tre måneder, hvilket signalerer, at det næppe er stabschefen selv, der har ønsket at rydde skrivebordet.

- Der vil i forlængelse af organisationsprojektet komme en udmelding om den samlede opgavevaretagelse på chefniveau senere på foråret, herunder chefopgaven i HR, lyder det i en meddelelse til byrådet torsdag formiddag.

Ny hverdag venter Der vil inden længe blive meldt ud i forhold til fremtiden. Organisationsprojektet og en ny ledelsesstruktur, der blandt andet betyder et farvel til direktørlaget, skulle være blevet sendt i høring nu, men den proces lader vente på sig grundet coronavirus.

- Vi har flyttet vores høringsperiode, siger kommunaldirektør Frank E. Andersen, der netop i forhold til kommunen og landets nuværende situation kan se, at der er ledelse nok.

- Måden, vi løser krisen på, viser, at vi har den ledelseskraft, vi har brug for. Det skyldes, at vi har dygtige ledere. Vi er fornuftigt kørende, siger kommunaldirektøren, der med et mål om en mere decentral ledelse - og medbestemmelse ude på skoler, institutioner og kommunale virksomheder - mener, at man er godt på vej.

Med to direktørers nylige farvel og nu fire centerchefer, der har forladt kommunen inden for et halvt år - plus en række øvrige ledere på nogle lavere niveauer - er der ikke mange chefer tilbage.

- Hensigten er, at vi vil fastholde og øge den samlede ledelseskraft. Den får vi, så vi kan understøtte institutionsledere, så de kan få mere indflydelse. Vi tilpasser os, lyder det fra Frank E. Andersen, der ikke afviser at ansætte folk i lignende stillinger inden for de næste måneder.

