Newbe kom kun til at være en del af butikslivet på Gl. Torv i Slagelse i et halvt år. Foto: Solveig Hansen

Farvel til en tøjbutik mere: Nethandel tager livet af os

I september 2017 åbnede tøjbutikken Newbe på Teknikvej i Slagelse som nabo til Garant. I oktober 2019 skiftede butikken adressen så til Gl. Torv i Slagelse, hvor chokolade i Kræmmerhus Slagelse veg pladsen for tøj, sko og boliginteriør.

Men den centrale beliggenhed kunne tilsyneladende ikke dæmme op for et svigtende salg, og med udgangen af april lukker Newbe for bestandig.