Farvel til en lille camping-perle

Slagelse - 25. september 2020 kl. 16:08 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Boeslunde: Er du tosset mand. Der er alt for meget arbejde i sådan noget. Det tænkte en ung Inge-Lise Engelbrecht blandt andet, da hun stod overfor at skulle tage springet til at købe en campingplads sammen med sin mand Hans Engelbrecht i vinteren 1987/1988. Hele sommeren forinden havde det regnet uafbrudt.

Alligevel blev det første møde med den gamle fattiggård i Boeslunde, der af Jørgen Barfoed tyve år forinden var blevet forvandlet til en campingplads, afgørende.

- Vi var med det samme enige om, at det var en lille perle, og vi ville gerne ud af byen og i stedet skabe noget sammen, siger Hans Engelbrecht. Til november fylder han 65, og derfor har tanken om et farvel til livet på Boeslunde Camping ligget på lur i et par år - alligevel er det endt med at blive en hurtigere afsked end forventet, da køberne pludselig bankede på af sig selv.

Men intet farvel uden et goddag.

- Vi mødte hinanden i København, hvor Hans havde Diskotek Woodstock i København. Jeg var blevet uddannet i socialforvaltningen i Slagelse Kommune, men sagde op, da jeg ikke kunne se mig selv fortsætte ad den vej, fortæller Inge-Lise Engelbrecht. Hun var derfor klar, da Hans fra Sørbymagle en dag fik lokket hende med på motorcyklen til Boeslunde i silende regnvejr.

- Jeg har altid selv været på campingferie i Danmark med mine forældre, da jeg var barn, så jeg havde nok et lidt romantisk forhold til livet på en campingplads, fortæller Hans Engelbrecht, der stadig mangler at gøre sit speciale på cand.merc.-studiet på Handelshøjskolen færdig. Færdighederne i regnskab har han imidlertid haft god gavn af siden.

Den 15. februar 1988 overtog parret nøglerne og flyttede ind fulde af optimisme klar til at servicere campingpladsens gæster. Det har de gjort siden, men med udgangen af november er det slut.

- Det går nok først for alvor op for os, når vi er flyttet, sige Inge-Lise Engelbrecht, der har elsket at yde en god service til campisterne gennem alle årene.

God service gør det imidlertid ikke alene, og rækken af tiltag for at forbedre Boeslunde Camping er derfor lang.

- Vi var en af de første campingpladser i Danmark, der fik lavet swimmingpools, siger Hans Engelbrecht, der med det tiltag havde held til at lokke campister til - også når det mest af alt var strandvejr i Danmark.

Siden er fulgt fem ekstra hytter, renovering af ferielejligheder, komfortpladser, legeplads, eget rensningsanlæg, minigolfbane, gildesal og meget mere.

- Efter de to første år med underskud, var vi nødt til at tage et valg. Ville vi blive, var vi nødt til at kaste os ud i nogle investeringer for at forbedre campingpladsen, fortæller Hans Engelbrecht.

Og gennem de over 30 år har der både været hårde og gode år, men begge er de enige om, at de gerne tog turen igen.

Som et afbræk i campinglivet valgte Inge-Lise Engelbrecht at uddanne sig yogalærer i 2004, og siden da han hun undervist først på aftenskole og siden hen på campingpladsen under firmanavnet Yoga-gården.

To børn, der i dag er voksne og bosat i København, er også kommet til undervejs, mens campister i alle årene er rykket ind på pladsen og rejst væk igen.

- Langt hen ad vejen er campisterne de samme, og de efterspørger det samme som altid, fortæller Inge-Lise Engelbrecht, der dog oplever, at der i dag er en forventning til flere aktiviteter for børnene, der i dag helst ikke må kede sig.

Kede sig har Hans og Inge-Lise Engelbrecht heller ikke selv gjort i de seneste 33 år - hverken sommer eller vinter. Og hvad laver de så egentlig om vinteren?

- Det spørgsmål, vi nok har fået fleste gange er, hvad vi så laver om vinteren, siger Inge- Lise Engelbrecht.

Og nårh ja, der skal pladsen jo vedligeholdes, regnskaberne laves, markedsføringen forberedes og meget mere - og så lige nå at holde lidt forsinket sommerferie.

- Det er vigtigt, at de laver et regelsæt for sig selv i forhold til, hvor meget de vil stå til rådighed, lyder det gode råd fra Hans Engelbrecht til de nye ejere. Et råd som han selv og Inge-Lise glemte at følge i de første mange år.

- Campisterne kunne ringe på en klokke i receptionen, hvis de for eksempel ville købe en pakke cigaretter, og så styrtede vi ned ad trappen, uanset hvad vi var i gang med, fortæller Inge-Lise Engelbrecht.

Når campingparret i efteråret er flyttet til Solrød, hvor de flytter ind i de nye ejeres nuværende hus, går Hans Engelbrecht på efterløn, mens Inge-Lise skal på udkig efter et arbejde - og gerne et med service i højsædet. Sommerhuset på Kobæk Strand beholder de for at bevare tilknytningen til Skælskør.

Lørdag den 26. september mellem klokken 14-17, inviterer Hans og Inge-Lise Engelbrecht indenfor til en udendørs pølse og en fadøl på Boeslunde Camping, hvor familie, venner, naboer, campister og forretningsforbindelser er velkomne til at kigge forbi.