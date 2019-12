Det kan blive en pebret fornøjelse for skatteyderne at skrælle et ledelseslag væk.

Send til din ven. X Artiklen: Farvel til direktører i Slagelse kan koste skatteyderne dyrt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Farvel til direktører i Slagelse kan koste skatteyderne dyrt

Slagelse - 21. december 2019 kl. 11:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

At man nu skræller et ledelseslag væk i Slagelse Kommune, bliver i det store billede betragtet som en smart løsning og en ny måde at drive kommune på.

Fra såvel politisk hold som hos rådhusets stab af embedsmænd vægrer man sig belejligt nok ved at nævne det økonomiske aspekt, når alle fordelene ved, at tre direktører skal have nye titler, omtales. Rettere gør man klogt i ikke at italesætte netop den del af sagen.

Det kan nemlig blive en dyr fornøjelse for skatteborgerne, hvis de tre direktører, der er tale om, afviser at gå gevaldigt ned i løn. Der er tale om en »væsentlig ændring« i kontrakten, hvis en direktørstilling skal slettes til fordel for »fagchef«, og de nuværende centerchefer, som også tiltænkes den rolle, arbejder i forvejen til en noget lavere gage, end det er tilfældet i direktionen.

Skal gå med til lønnedgang

Således ligger samtlige centerchefer i dag på gennemsnitligt 70.000 kroner om måneden. Beredskabschefen tjener 58.905,60 kroner, mens den nu hedengangne børne- og ungechef, Per Kensø, der er draget til Ballerup Kommune, var den bedst lønnede på sit niveau. Med 72.827,32 kroner om måneden mere specifikt og stærkt forfulgt af Flemming Kortsen, Center for Miljø, Plan og Teknik, hvis lønseddel siger 72.823,85 kroner.

Der er tale om den løn, de modtog i september. Og ser man på netop den måned, ses det, at direktører - som titlerne også indikerer - får en væsentligt højere hyre.

Økonomi- og teknikdirektør Ole Kristensen tjente i september 109.885,39 kroner, ligesom han modtager et ikke uvæsentligt beløb for sin rolle som vicekommunaldirektør. De to øvrige direktører, Vini Lindhardt og Lone Wenzell, tjente 105.265,85 kroner.

Og om de går med til en lønnedgang, som kommunaldirektør Frank E. Andersen forleden varslede i Sjællandske, er uvist.

- Vores indgangsvinkel er, at vi skal finde opgaverne og et niveau. Det gør vi i en forhandling, som jo selvfølgelig kan gå i flere retninger. Udgangspunktet er dog, at vi kan finde hinanden, sagde han.

Kan koste ét års løn

Men går de ikke med til et »tilbud, de ikke kan afslå«, skal der forhandles en aftrædelse på plads.

Ifølge Sjællandskes oplysninger kan det vise sig svært at komme af med direktørerne uden at give dem en ordentlig pose penge med sig ud af svingdøren. Nøjagtigt som blev de sagt op.

Hvis det bliver tilfældet, vil det i de nævnte direktørers situation formentlig koste kommunen ét års løn til dem hver - ifølge overenskomst for chefer i det offentlige.

Det vil sige knap 1,32 millioner kroner for økonomi- og teknikdirektørens vedkommende, mens det for de to øvrige drejer sig om minimum 1,26 millioner kroner hver. Samlet knap fire millioner kroner. Hertil skal lægges lønudgiften til de formentlig tre nye chefer, der skal erstatte de tre direktører.

Vini Lindhardt er børne- og ungedirektør, mens Lone Wenzell bærer titlen som erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør.