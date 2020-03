Se billedserie Mikkel Anthonisen og Kristiane Ravn Frost har opgivet at forfølge deres drøm om den Blå Grønne Højskole - i hvert fald med Skælskør som base. Arkivfoto: Kim Brandt

Farvel til Blå Grøn Højskole

Slagelse - 03. marts 2020 kl. 07:45 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skælskør: Det er næsten to år siden, at en ny spiller kom på banen i forhold til området omkring den tidligere Skælskør Folkehøjskole på Møllebakken.

En spiller bestående af tre særskilte projekter: Oasis øko-samfund, Oceans of Hope og den Blå Grønne Højskole. Tre projekter der tilsammen, ifølge henholdsvis Mikkel Anthonisen og Kristiane Ravn Frost, initiativtagere bag, skulle ende ud i »et fælles undervisnings- udviklings- og forskningscenter med lokal forankring og globalt udsyn«.

Men nu har både Mikkel Anthonisen og Kristiane Ravn Frost kastet håndklædet i ringen og opgivet Skælskør for deres planer om at gøre en forskel i byen og i kommunen, hvor de både har oplevet opbakning og modstand.

En kæmpe tak - Vi ønsker at sende en kæmpe stor tak til Skælskørs borgere for deres tillid, støtte og entusiasme. Byen har potentialet til at skabe rammen for et kulturelt kraftcenter, som den Blå Grønne Højskole. Det var byens borgere, der fik os til at fortsætte til alle muligheder var udtømte, lyder det i en fælles pressemeddelelse fra Mikkel Anthonisen og Kristiane Ravn Frost, der ikke lægger tvivl på, at de nu ser alle muligheder som udtømte.

- Entusiasme og samarbejde lokalt, herunder især fra kommunen, er helt afgørende for, at projekter som vores skal kunne lykkes. Vi har haft en fantastisk opbakning fra byen, men der er ikke meget i dialogen med kommunen, som har vist villighed til at få projektet til at ske, siger Mikkel Anthonisen, og Kristiane Ravn Frost supplerer:

Hårdt med usikkerhed - Det har været hårdt for os at leve med denne usikkerhed. Flere af os mistede tilliden til politikernes velvilje efter første budrunde, hvor økonomiudvalget i Slagelse Kommune end ikke svarede på vores fremsendte brev med opfordring til forhandling. Vi kommer både hurtigere og lettere i mål på et sted, hvor der i forvejen findes en velegnet bygningsmasse, og hvor de fornødne tilladelser enten findes eller kan indhentes administrativt«. lyder det samstemmende fra de to, der i hele forløbet har haft en aktiv dialog med flere af byens borgere på Facebook via Den Blå Grønne Højskole, hvor også den seneste udmelding om at trække sig har ført flere kommentarer med sig.

Borgmester og formand i økonomiudvalget i Slagelse Kommune, John Dyrby Paulsen (S), beklager udmeldingen om, at den Blå Grønne Højskole er ude af billedet i forhold til Møllebakken, men kan ikke genkende billedet af bevidst modvilje fra kommunens side.

Spændende projekt - Det ærgrer mig da, at de ikke længere er med i det kommunale udbud. Det er et spændende projekt, de har, men netop fordi der er tale om et kommunalt udbud, er vi også nødt til at respektere de regler, der er for et udbud - og vi kan ikke blot svare på en mail og begynde en forhandling med kun én ud af flere parter, siger John Dyrby Paulsen.

Han ønsker ikke at fortælle hvor mange og i så fald hvem, der ellers har budt ind på Møllebakken, da emnet er et lukket punkt på økonomiudvalgets dagsorden.

- Skulle vi mod forventning ikke finde et egnet sted, inden kommuneplanen for 2022-26 er klar, kan vi jo altid se, om den byder på realistiske muligheder i Skælskør, siger Kristiane Ravn Frost som en sidste opblødende kommentar til det højskoleeventyr, der ellers nu ser ud til at være slut.