Farvel i Skælskør bliver til et goddag i Slagelse

Slagelse - 02. januar 2020 kl. 10:36 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skælskør: Allerede i sommer besluttede Catia Johansen, at tidspunktet var kommet for at takke af i Skælskør Guldsmedie.

Ikke fordi hun havde et alternativ i tankerne, men fordi hun blev ked af, at der i en lille by som Skælskør er for mange om buddet, når det kommer til at sælge smykker.

En bekymring som hun har delt med Skælskør Erhvervsforening, men som hun har oplevet ikke vandt genklang og forståelse.

Rettidig omhu - Jeg har blot valgt at lukke min forretning i tide for at være sikker på, at jeg har mulighed for at starte noget nyt et andet sted, fortæller Catia Johansen, der endnu ikke har sat en fast dato for sit endelige farvel til Algade og Skælskør Guldsmedie.

I stedet har hun lavet en fleksibel aftale med sin nuværende udlejer om en blid overgang med mulighed for at benytte vinduerne i Skælskør som udstilling, indtil en ny lejer er fundet.

I mellemtiden er alternativet dukket op, da Guldsmed Sparre Sørensen i Nygade i Slagelse blev sat til salg.

- Jeg har haft overvejet både guldsmedeforretningen påRådhuspladsen i Slagelse og et nyt lejemål, men så blev det i stedet en mulighed med Guldsmed Spare Sørensen, fortæller Catia Johansen, der overtog forretningen i Nygade tirsdag den 31. december.

Hvornår hun åbner forretningen i Slagelse, tør hun ikke sætte dato på, men at det bliver i løbet af januar, mener Catia Johansen nok skal holde stik.

Nyt men samme navn Hun havde gerne beholdt navnet Skælskør Guldsmedie, men da det af gode grunde ikke giver mening i Nygade i Slagelse, har hun i stedet valgt at beholde navnet Guldsmed Sparre Sørensen for forhåbentlig at blive husket af både trofaste og nye kunder og for den goodwill, som hun håber, at der ligger i navnet på en af Slagelses ældste forretninger.

Privat bor Catia Johansen i Lundforlund, så om hun kører mod Skælskør eller Slagelse kommer ikke til at have den store betydning.

Til at begynde med forventer Catia Johansen at være på egen hånd i forretningen, hvor hun glæder sig til at blive ved med at sælge de smykker, som hun har været glad for at sælge i allerede seks år i Skælskør - men nu blot med en anden by som udgangspunkt.

